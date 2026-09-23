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Nicușor Dan, la CNN: Nu e foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți

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Foto: captură video Administrația Prezidențială
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Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a declarat că „nu este foarte probabil” ca Rusia să atace o ţară NATO „în următorii unu-doi ani”, dar România trebuie să fie pregătită. De asemenea, şeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să pună capăt războiului şi apreciază că preşedintele Donald Trump „are dreptate” că Europa trebuie să se implice mai mult în propria apărare.

Nicuşor Dan a declarat, la CNN, că nu crede că Rusia ar putea ataca un stat NATO.

Întrebat dacă crede că Rusia ar merge atât de departe, şeful statului a afirmat: „Nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiţi”, notează News.ro.

De asemenea, şeful statului nu crede că Rusia este cu adevărat pregătită să negocieze pentru încheierea războiului.

„În acest moment, nu. Însă trebuie să continuăm ambele demersuri: să sprijinim Ucraina şi să impunem sancţiuni Rusiei”, a mai declarat Nicuşor Dan.

El apreciază că „liderii politici înţeleg această ameninţare la adresa Europei şi că sporesc cheltuielile pentru apărare”: „Încep să coopereze mai mult. Înţeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite. O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuţia respectivă nu a fost proporţională. Iar aici, preşedintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuţie”.

Nicuşor Dan participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care are loc la New York.

Editor : B.E.

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