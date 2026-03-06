Live TV

Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în Orientul Mijlociu păstrând în același timp forțele în Europa”

Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto Profimedia
Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto: Profimedia
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru TVP World că Bucureștiul acordă prioritate evacuării cetățenilor săi din Orientul Mijlociu și a insistat că Washingtonul are capacitatea de a lupta în regiune păstrând, în același timp, forțele în Europa.

Șeful statului român, despre care TVPWorld amintește că „l-a învins pe naționalistul de extremă dreapta George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale din România din 2025”, a abordat subiecte precum securitatea regională, relațiile cu administrația Trump și poziția României la Marea Neagră.

Riscuri pentru economia globală

Nicușor Dan a declarat că autoritățile de la București estimează că există aproximativ 15.000 de rezidenți români în țările din Orientul Mijlociu afectate de recentele atacuri de represalii ale Iranului – mulți dintre ei având dublă cetățenie – plus aproximativ 5.000 de călători „în vizită sau în tranzit”, adăugând că „încercăm să îi aducem înapoi în România”.

El „nu se teme deloc” că conflictul se va extinde pe teritoriul României, dar a susținut că riscul mai mare, dacă luptele se prelungesc, este presiunea asupra „economiei globale și asupra perspectivelor”.

Baza din Marea Neagră

Întrebat despre îngrijorările că atenția SUA s-ar putea îndepărta de Europa, Nicușor Dan a minimizat rotația de trupe din România de anul trecut, considerându-le o „măsură de optimizare” care afectează forțele rotative, spunând că România găzduiește în continuare „trei baze americane principale... și... o mie de soldați”.

El a menționat, de asemenea, extinderea bazei Mihail Kogălniceanu de lângă Marea Neagră, pe care oficialii români au promovat-o ca fiind una dintre cele mai mari baze NATO din Europa.

Problema Moldovei

În ceea ce privește Republica Moldova, Nicușor Dan a afirmat că Bucureștiul va respecta opinia publică din această țară, menționând divizarea electoratului și reamintind declarația Parlamentului de la București că România ar fi pregătită dacă Moldova ar dori vreodată unificarea cu România.

Întrebat și despre propunerile privind extinderea acordurilor europene de descurajare nucleară, el a răspuns că „este prea devreme... pentru a se pronunța”, subliniind că România este acoperită de umbrela NATO existentă.

Interviul poate fi urmărit AICI.

