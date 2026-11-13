Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Inteligența artificială și războiul din Ucraina, pe agenda liderilor UE

Președintele Nicușor Dan participă vineri, de la ora 12:00, la reuniunea informală a Consiliului European, organizată la Dublin, unde liderii europeni vor discuta despre dezvoltarea inteligenței artificiale și poziția UE în competiția globală din acest domeniu. Pe agenda întâlnirii se află și propunerea premierului italian Giorgia Meloni privind transmiterea unui mesaj coordonat al Uniunii Europene în negocierile de pace pentru Ucraina, precum și cele mai recente evoluții ale războiului.

Reuniunea de la Dublin este prima întâlnire la nivelul liderilor europeni dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI), potrivit Administrației Prezidențiale. La discuții vor participa și directorul general al companiei Mistral AI, Arthur Mensch, și profesorul Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va susține necesitatea accelerării eforturilor Uniunii Europene pentru a rămâne competitivă în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și pentru a evita apariția unor noi dependențe strategice. În acest context, președintele va pleda pentru consolidarea parteneriatelor cu Statele Unite, Canada și Japonia.

Șeful statului va sublinia și importanța asigurării accesului companiilor europene și al administrațiilor publice la noile tehnologii, astfel încât aplicațiile bazate pe inteligență artificială să poată fi utilizate pe scară largă în industrie și economie, în toate statele membre.

Citește și: Nicușor Dan, declarații după summitul de la Dublin: Am discutat de posibilitatea ca Germania să colaboreze la HUB-ul de la Marea Neagră

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară mobilizarea capitalului public și privat, iar Fondul European de Competitivitate, prevăzut în viitorul buget al Uniunii, ar urma să joace un rol important.

Riscurile AI pentru democrație și piața muncii

Nicușor Dan va atrage atenția și asupra implicațiilor pe care dezvoltarea inteligenței artificiale le poate avea asupra societății, inclusiv asupra pieței muncii, și asupra necesității pregătirii unor soluții pentru gestionarea acestor provocări.

Un alt subiect important îl reprezintă utilizarea AI în atacuri cibernetice. Administrația Prezidențială avertizează că actori rău intenționați folosesc deja aceste tehnologii pentru a lansa astfel de atacuri, România numărându-se printre statele membre afectate.

„În condiţiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democraţiilor, preşedintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislaţiei europene şi dezvoltarea cooperării cu partenerii internaţionali pentru a asigura utilizarea în siguranţă a AI la nivel global”, a transmis Administrația Prezidențială.

Giorgia Meloni cere o poziție coordonată a UE în negocierile pentru pacea din Ucraina

Pe lângă inteligența artificială, liderii europeni vor discuta despre implicarea Uniunii Europene în negocierile de pace privind Ucraina și despre necesitatea transmiterii unui mesaj clar și unitar.

Subiectul a fost adus în atenție de premierul Italiei, Giorgia Meloni, care a criticat, într-o scrisoare trimisă la 5 noiembrie, lipsa de coordonare a statelor membre în privința negocierilor de pace cu Rusia.

Ca răspuns, președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a transmis că împărtășește opinia potrivit căreia Uniunea Europeană trebuie să participe la discuțiile care privesc securitatea continentului și viitorul Ucrainei. El a subliniat însă că această participare trebuie organizată astfel încât UE să își poată apăra interesele, să sprijine Ucraina și să transmită un mesaj comun.

Liderii vor analiza și cele mai recente evoluții ale războiului, în special noua rundă de negocieri de pace desfășurată la Abu Dhabi, începută la 10 noiembrie 2026.

Citește și: Nicușor Dan, întâlnire bilaterală cu Fridrich Merz, la Dublin. Ce au discutat președintele și cancelarul german

Ce alte subiecte sunt pe agenda liderilor europeni

La reuniunea informală de la Dublin vor participa liderii celor 27 de state membre, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va conduce lucrările.

La discuțiile despre inteligența artificială, Arthur Mensch va prezenta perspectiva industriei asupra poziției Europei în competiția globală, precum și provocările strategice legate de competitivitate și suveranitate tehnologică.

La rândul său, Geoffrey Hinton va aborda impactul mai larg al AI asupra societății, cu accent pe securitate și încredere, protejarea drepturilor fundamentale și a copiilor, funcționarea proceselor democratice, modelul social și riscurile de securitate cibernetică.

Reuniunea informală are loc după summitul formal al Consiliului European din 15-16 octombrie, desfășurat la Bruxelles. Atunci, liderii au adoptat concluzii privind competitivitatea, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, viitorul buget multianual al UE, situația din Orientul Mijlociu, apărarea și securitatea europeană, migrația, extinderea Uniunii și reformele.

Pe agenda reuniunii precedente s-au mai aflat securitatea regiunii arctice, situația din Ceuta și Melilla, protejarea spațiului digital, Conferința ONU privind schimbările climatice și jurisdicția internațională.

Editor : A.P.