Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor, după victoria Maiei Sandu în alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie”

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și a lăudat curajul moldovenilor „în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”. Şeful statului să asigurări că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european.

„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările”, a transmis Nicușor Dan.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, a mai transmis președintele.

El a ţinut să îi asigure pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că „România va continua să ajute Moldova în parcursul său european şi va continua proiectele care să aducă prosperitate şi o calitate a vieţii mai bună pentru basarabeni”.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, va păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, potrivit dateler preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale.

