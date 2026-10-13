Președintele Nicușor Dan le-a transmis șefilor de partide că, dacă joi nu vor ajunge la o înțelegere transparentă privind susținerea Guvernului Luca Niculescu, vineri va prezenta decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate, potrivit surselor Digi24.ro.

Conform surselor citate, nu va exista o a cincea desemnare de premier, dacă Luca Niculescu nu va obține susținerea unei majorități în Parlament. Planul lui Nicușor Dan este ca, în cazul în care până joi, nu se va coagula o majoritate transparentă privind susținerea Cabinetului Niculescu, vineri, când premierul desemnat ar urma să-și depună mandatul, președintele va pezenta decretul de dizolvare a Parlamentului. Informația, confirmată de sursele Digi24.ro, a fost prezentată și de Hotnews.ro.

Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai prin moțiune de cenzură, votată de o majoritate PSD-AUR. Prima desemnare a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, urmat de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ale căror cabinete nu au obținut votul de învestitură din partea Parlamentului.

Premierul desemnat Luca Niculescu are termen limită joi, 15 octombrie, să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, potrivit prevederilor constituționale (10 zile de la publicarea decretului de desemnare, Articolul 103, Alineatul (2) din Constituția României).

În acest moment, potrivit surselor Digi24, social-democrații ar urma să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, alături de miniștri tehnocrați propuși de președintele Nicușor Dan pentru Finanțe, Apărare și Externe. PNL și UDMR ar urma să voteze noul Executiv în Parlament, însă liberalii vor rămâne în Opoziție, a anunțat Ilie Bolojan, care spune că partidul său este dispus să semneze un acord pentru susținerea politicilor în interesul României. Decizia PSD privind formula de guvernare ar urma să fie luată miercuri.

Liderii PSD au vorbit despre declanșarea anticipatelor, dacă Guvernul Niculescu nu va trece, dar sursele Digi24 spun că de fapt social-democrații nu și le doresc, din cauză că sondajele nu arată că vor avea de câștigat din recurgerea la anticipate.

Președintele USR Dominic Fritz a transmis marți, la Digi24, că partidul său nu va vota Guvernul Niculescu și crede că anticipatele sunt soluția pentru ieșirea din criză.

UDMR a transmis de mai multe ori în ultimele luni că anticipatele nu sunt o soluție, pentru că în opinia lor vor duce la o creștere a ponderii AUR în Parlament.

AUR susține organizarea de alegeri anticipate.

Articolul 89 din Constituţie prevede că, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, „Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

În prezent sunt întrunite aceste condiţii, după ce au fost respinse în Parlament guvernele propuse de Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan, însă preşedintele a aşteptat luni de zile între prima nominalizare de premier şi cea a liberalului Mureşan. Nicușor Dan s-a pronunțat de mai multe ori de-a lungul acestei crize politice împotriva alegerilor anticipate, susținând că configurația parlamentară ce va rezulta în urma lor nu va fi cu mult diferită de cea de acum.

Editor : B.E.