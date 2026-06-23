După consultările-fulger cu partidele și grupurile parlamentare, președintele Nicușor Dan a transmis că varianta care „pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”.

Consultări cu partidele la Cotroceni. Inquam Photos / Octav Ganea Deschide galeria foto

Șeful statului a invitat formațiunile să demareze discuțiile pentru semnarea acordului parlamentar.

„Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a scris președintele pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anunțul vine în contextul în care președintele a avut marți, 23 iunie, consultări cu liderii partidelor parlamentare la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan și Kelemen Hunor au formulat propuneri în cadrul discuțiilor cu șeful statului.

Ilie Bolojan, despre formulele propuse președintelui

Președintele PNL a susținut că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL-USR-UDMR.

„Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care ţin de condiţionările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziţie sub formă de granturi şi să nu pierdem finanţarea investiţiilor importante în autostrăzi, în şcoli, în spitale.

De asemenea pactul ar urma să aibă prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor.

Cele trei variante propuse de Kelemen Hunor

De cealaltă parte, liderul UDMR a declarat că i-a propus președintelui trei variante pentru formula viitorului Guvern.

„Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susţinut transparent pe bază de înţelegere, de PSD, dar am înţeles că domnul Grindeanu nu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susţinut de PNL şi UDMR şi bineînţeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte şi au votat guvernul Veştea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minorităţile etnice, tot pe bază de înţelegere de susţinere parlamentară.

Şi a treia variantă ar fi un guvern cu majoritate foarte, foarte subţire, dar asta ar însemna, iarăşi, o renunţare la orgolii, ego-uri mai puţine şi înţelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliţie care a funcţionat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităţilor. Asta ar asigura o stabilitate mai bună şi o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne aşteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027”, a spus Kelemen Hunor, după consultările cu şeful statului.

PSD spune că-și asumă guvernarea

Totodată, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.

„Ne-am dori ca noul guvern să intre cât mai rapid în funcție, pentru că orice zi pierdută, nu pentru PSD, pentru România aduce un minus. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora altora în funcții cred că trebuie epuizat. PSD rămâne partidul, pe lângă cel mai mare din parlament, își dorește să fie parte a unei soluții și sper să avem cât mai repede o soluție votată în parlament”, a declarat șeful social-democraților.

Grindeanu a precizat că PSD nu susţine un guvern cu formațiunea condusă de George Simion: „Cu AUR, nu, ca să fiu clar, dar noi am avut de fiecare dată deschidere în a găsi soluţii. PSD-ul, împreună cu alţi colegi din Parlament, au fost cei care au spus stop direcţia în care merge România e greşită, şi am schimbat sau am votat acea moţiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social-Democrat îşi doreşte să facă parte din soluţia care va duce la un nou guvern. Rapid. Asta este ceea ce ne dorim. Haideţi să vedem ce vor spune şi ceilalţi”.

Fritz a vorbit despre un guvern minoritar cu PNL și UDMR

În schimb, preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea sa nu va putea să susţină un guvern PSD, dar că partidul său e dispus să facă parte dintr-un cabinet minoritar cu PNL şi UDMR.

„I-am spus preşedintelui că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD. Asta este o poziţie care nu este nouă. Cu mare consecvenţă am susţinut această poziţie de când PSD a făcut un pact AUR şi unde a dus acest pact am văzut aseară”, a anunţat Fritz, la Palatul Cotroceni.

El a continuat: „În schimb, bineînţeles şi pe baza performanţelor miniştrilor USR, stăm la dispoziţie pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL şi UDMR şi bineînţeles că suntem gata să discutăm în ce condiţii un astfel de guvern minoritar ar putea fi susţinut şi de PSD”.

AUR a venit cu o propunere de premier

George Simion a declarat că AUR a venit cu o propunere de premier și un program de guvernare care să respecte dorințele alegătorilor săi.

„Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri, cred că a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate. Țara trece prin niște momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernările irresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut. AUR, ca de fiecare dată, în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur, respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor, așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024”, a declarat liderul AUR, după consultări.

Citește și:

Motreanu: Putem vota un guvern minoritar PSD. Dacă nu vor guvernarea, PNL va forma un cabinet minoritar cu USR şi UDMR

Victor Ponta, propunerea de premier a grupului Uniți pentru România: „Este un politician cu experienţă vastă la cel mai înalt nivel”

Editor : A.M.G.