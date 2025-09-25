Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, despre reforma pensiilor magistraților, că în sfârșit există o lege care coboară pensia sub salariu. El a mai spus că „e bine că se mărește vârsta de pensionare, pentru că nu e normal să te pensionezi când ești în plină putere”.

El critică politicienii care au decis ca pensia să fie mai mare decât salariul, chestiune despre care spune că e aberantă.

„Nu vreau să mă antepronunț pe legea care e la CCR. (...) Îmi mențin opinia. A fost o aberație pe care politicienii au creat-o ca pensia să fie mai mare ca salariu. Au fost jurnaliști din afară care m-au întrebat și când le-am spus nu le venea să creadă. (...)Această aberație care a fost corectată parțial în 2022 și acum în sfârșit legea asta spune 70%, putem să vorbim 75%... E bine că se mărește vârsta de pensionare, nu e normal să te pensionezi când ești în plină putere”, a declarat Nicușor Dan.

Cu toate acestea, șeful statului recunoaște că magistrații sunt „mult mai uzați” decât cei cu alte meserii.

„Pe de altă parte, acolo unde sunt în dezacord, nu sunt populist, dacă aș fi populist, aș încuraja oamenii să înjure magistrații, avem nevoie de magistrați și oameni trebuie să simtă interacțiunea corectă cu societatea. Spre deosebire de multe alte categorii din țara asta, dacă ești profesor lucrezi cam cât lucrează un profesor din Cehia, dacă ești pilot de avion, soldat, etc. oamenii aceștia au fost suprasolicitați, tocmai pentru că am avut legi proaste, toată lumea s-a dus la instanță.

Și oamenii ăștia..vine grefiera cu un cărucior de supermarket plin de dosare și judecătorul se presupune că trebuie să le cunoască pe toate și pe urmă peste două săptămâni când e următoarea ședință vine cu un alt cărucior. Și o spun contracurentului că oamenii aceștia sunt mult mai uzați ca cei din alte meserii”, a mai spus Nicușor Dan.

Declarațiile vin în contextul în care este așteptată decizia CCR privind legea pensiilor magistraților.

Editor : C.L.B.