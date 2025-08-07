Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, deși în ambele zile cât sicriul fostului președinte a fost expus la Cotroceni șeful statului se afla la biroul de la palatul prezidențial.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, atât miercuri cât și joi, președintele Nicușor Dan a fost prezent la biroul de la Palatul Cotroceni.

Cu toate acestea, șeful statului a ales să nu participe nici la ceremonia din Sala Unirii și nici la slujba de la Biserica Cotroceni. S-a rezumat să transmită un mesaj scurt, prin intermediul Administrației Prezidențiale, după anunțul decesului, pe care l-a început prin a sublinia că “istoria îl va judeca pe Ion Iliescu”.

Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!, a transmis președintele.

Cine a mai lipsit de la funeralii

Fostul președinte Klaus Iohannis nu a venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu și i-a transmis doar un mesaj de condoleanțe. Nici Mircea Geoană, fostul președinte al PSD, nu a participat alături de social-democrați la funeraliile lui Ion Iliescu și nu a transmis niciun mesaj.

Cei doi au avut o relație tensionată de-a lungul timpului. În urmă cu 20 de ani, în timpul unei ședințe a Partidului Social Democrat, Ion Iliescu l-a numit pe Mircea Geoană „prostănac”, din cauza unor declarații făcute de Geoană spațiul public.

În lista absenților se înscrie și Kelemen Hunor, liderul UDMR, dar și ministrii și reprezentanții USR. Și AUR s-a abținut din a face vreun comentariu pe seama decesului fostului președinte.