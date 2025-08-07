Live TV

Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Din articol
Cine a mai lipsit de la funeralii

Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, deși în ambele zile cât sicriul fostului președinte a fost expus la Cotroceni șeful statului se afla la biroul de la palatul prezidențial.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, atât miercuri cât și joi, președintele Nicușor Dan a fost prezent la biroul de la Palatul Cotroceni.

Cu toate acestea, șeful statului a ales să nu participe nici la ceremonia din Sala Unirii și nici la slujba de la Biserica Cotroceni.  S-a rezumat să transmită un mesaj scurt, prin intermediul Administrației Prezidențiale, după anunțul decesului, pe care l-a început prin a sublinia că “istoria îl va judeca pe Ion Iliescu”.

Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90.

Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe.

Dumnezeu să-l ierte!, a transmis președintele.

Cine a mai lipsit de la funeralii

Fostul președinte Klaus Iohannis nu a venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu și i-a transmis doar un mesaj de condoleanțe. Nici Mircea Geoană, fostul președinte al PSD,  nu a participat alături de social-democrați la funeraliile lui Ion Iliescu și nu a transmis niciun mesaj.

Cei doi au avut o relație tensionată de-a lungul timpului. În urmă cu 20 de ani, în timpul unei ședințe a Partidului Social Democrat, Ion Iliescu l-a numit pe Mircea Geoană „prostănac”, din cauza unor declarații făcute de Geoană spațiul public.

În lista absenților se înscrie și Kelemen Hunor, liderul UDMR, dar și ministrii și reprezentanții USR. Și AUR s-a abținut din a face vreun comentariu pe seama decesului fostului președinte. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
3
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
5
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Vladimir Putin
Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele...
FUNERALII ION ILIESCU LA COTROCENI
Funeraliile lui Ion Iliescu: Fostul președinte este condus azi pe...
Spitalul Floreasca
Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință...
523485198_1518397375837370_7733666322408224530_n
Cimitirul Ghencea, unde va fi înmormântat Iliescu, se află în centrul...
Ultimele știri
Șefa serviciilor secrete din SUA crede în extratereștri. „Vom spune adevărul”
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional”
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR, cauzate de oganizarea funeraliilor lui Ion Iliescu
colaj digi coalitie simion =iliescu
Moartea lui Iliescu împarte scena politică: în Coaliție e scandal, AUR îl laudă indirect pe fostul președinte. Analist: Se joacă roluri
un om arata strada unde a locuit iliescu
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
Madalin Hodor ID286561_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Istoricul Mădălin Hodor: „Lumea uită că Ion Iliescu a fost un lider comunist de vârf înainte de 1989”
george simion
Simion, după moartea lui Iliescu: „Când era președinte, nu se anulau alegeri”. Cum se raporta înainte la fostul președinte
Partenerii noștri
Pe Roz
Ion Iliescu și Nina erau împreună de la 18 ani. Nu au avut copii, deși ar fi vrut. Ce meserie a avut fosta...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Adevărul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Ce avere a lăsat Ion Iliescu și cine moștenește totul. Fostul președinte beneficia de o pensie de lux 
Digi Sport
Cora Schumacher i-a lăsat pe toți cu gura căscată. A spus de ce nu renunță la numele fostului soț
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Producătorul „Titanic” dezvăluie de ce Matthew McConaughey nu a primit rolul lui Jack Dawson: „Accentul nu a...
Adevarul
Generalul Voinea, dezvăluire incendiară despre Ion Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Reîntâlnire miraculoasă după aproape 80 de ani. O femeie și-a descoperit fratele despre care nu știa că există
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
VIDEO. Ce mesaj dulce îi transmitea Brad Pitt mamei sale chiar cu câteva săptămâni înainte ca ea să se stingă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”