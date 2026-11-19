Președintele Nicușor Dan va participa joi, 19 noiembrie, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la invitația cancelarului german Friedrich Merz. Șeful statului va susține că orice acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale statelor de pe Flancul Estic al NATO, și să asigure securitatea deplină a regiunii Mării Negre.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va susține că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale țărilor cele mai expuse riscurilor și efectelor războiului, printre care se numără și România.

Astfel, un acord de pace solid trebuie să contribuie la consolidarea securității întregului continent, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre.

România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restabilirea deplină a securității în regiunea Mării Negre. De asemenea, Nicușor Dan va sublinia că Rusiei nu trebuie să i se permită să influențeze deciziile de securitate și de politică externă ale statelor din regiune.

Coaliția de Voință (n.r. „Coalition of the Willing”) este un format de cooperare între state care s-au angajat să ofere sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la eforturile de negociere a păcii.

Sprijinul include și acordarea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât un eventual acord de pace să fie durabil și să prevină o nouă agresiune.

Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.

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