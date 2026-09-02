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Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru noul președinte al Estoniei: „Aștept cu interes să colaborăm îndeaproape”

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Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe Ulle Madise cu ocazia alegerii în funcția de președinte al Estoniei. În mesajul său, șeful statului a subliniat că România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați în cadrul NATO, cele două țări fiind unite de o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii.

„Felicitări, Ulle Madise, cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Estoniei! România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați în cadrul NATO, uniți de o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii noastre și a flancului estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Aștept cu interes să colaborăm îndeaproape pentru a ne consolida parteneriatul, în interesul securității și prosperității popoarelor noastre”, a scris Nicușor Dan pe X.

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Mesajul vine în contextul în care parlamentul Estoniei a ales-o miercuri pe jurista constituţională Ulle Madise ca viitor preşedinte al acestei ţări baltice, ea devenind astfel a doua femeie care ocupă această funcţie, în mare parte ceremonială, relatează Reuters. 

Ulle Madise, în vârstă de 51 de ani, este ombudsmanul din Estonia din 2015 şi ea va ocupa funcţia de preşedinte pentru următorii cinci ani.

Estonia, o ţară de 1,4 milioane de locuitori care se învecinează cu Rusia, se numără printre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei şi critici ai Moscovei din cadrul NATO şi al Uniunii Europene. A devenit una dintre ţările cu cele mai mari cheltuieli militare, alocând în acest an 5,4% din produsul intern brut pentru apărare.

În Estonia, preşedintele este ales de Riigikogu, parlamentul ţării. Madise a candidat fără contracandidat, după ce niciun alt candidat nu a obţinut suficient sprijin parlamentar pentru a se înregistra.

Ea îi succede lui Alar Karis, care nu a mai candidat pentru un al doilea mandat.

Riigikogu a ales-o din primul tur, cu 71 de voturi, peste pragul necesar de 68. Au participat la vot 78 de deputaţi, iar şapte buletine au rămas nemarcate.

Kersti Kaljulaid a fost prima femeie preşedinte a Estoniei, cu mandat din 2016 până în 2021.

Madise îşi va prelua efectiv funcţia la 12 octombrie, când va depune jurământul şi îl va înlocui pe Alar Karis. 

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Editor : A.M.G.

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