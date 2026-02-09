Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru premierul japonez Sanae Takaichi după victoria din alegeri: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm”

Nicuşor Dan a transmis luni, 9 februarie, felicitări premierului japonez Sanae Takaichi, a cărui coaliţie a obţinut o victorie istorică în alegerile de duminică. „Aştept cu nerăbdare să colaborăm”, a transmis șeful statului.

„Felicitări premierului Sanae Takaichi pentru victoria în alegeri! Vă doresc un mandat încununat de succes şi aştept cu nerăbdare să colaborăm şi să consolidăm şi mai mult prietenia noastră tradiţională”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe X.

Șeful statului a vorbit şi despre „Parteneriatul Strategic solid” dintre România şi despre consolidarea acestuia „în beneficiul popoarelor”.

Coaliţia prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a obţinut duminică o victorie electorală istorică, deschizând calea pentru reducerile fiscale promise, care au speriat pieţele financiare, şi pentru cheltuielile militare destinate contracarării Chinei.

Conservatoarea Takaichi, prima femeie lider din Japonia, care spune că este inspirată de „Doamna de Fier” britanică Margaret Thatcher, era prognozată să obţină până la 328 din cele 465 de locuri din camera inferioară a parlamentului pentru Partidul Liberal Democrat.

LDP a depăşit singur cele 233 de locuri necesare pentru a obţine majoritatea la mai puţin de două ore după închiderea urnelor.

