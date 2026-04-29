Nicușor Dan, mesaj de Ziua Veteranilor: apel la unitate în fața provocărilor actuale de securitate

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în care a evidențiat rolul acestora în formarea României moderne și a făcut apel la unitate și responsabilitate în contextul provocărilor actuale.

„Gândurile noastre de respect și recunoștință se îndreaptă astăzi către veteranii de război ai României, simboluri ale sacrificiului și devotamentului pentru realizarea idealurilor naționale”, a transmis șeful statului., potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a subliniat importanța contribuției acestora la evoluția statului român modern și la parcursul euroatlantic al țării.

„Dezvoltarea României moderne în familia europeană și euroatlantică, asigurarea unei societăți libere, democratice, cu un stat de drept funcțional nu ar fi fost posibile fără curajul și tăria de caracter ale celor care au pus interesul națiunii noastre mai presus de propria viață”, a afirmat președintele.

El a adăugat că exemplul veteranilor rămâne unul de referință pentru societate.

„Forța morală a veteranilor noștri de război reprezintă un reper care ne amintește că ceea ce ne unește, ca popor, contează mai mult decât orice criză trecătoare. Ne putem inspira din exemplul lor pentru a găsi energia și încrederea de a construi viitorul prosper al țării noastre”, a mai spus Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre responsabilitatea actuală a României în context internațional.

„Avem datoria de a proteja, cu responsabilitate, securitatea și libertatea națiunii noastre pentru generațiile viitoare”, a precizat acesta.

Referindu-se la contextul geopolitic actual, Nicușor Dan a subliniat provocările cu care se confruntă România.

„În prezent, ne confruntăm cu dificultăți multiple, de la efectele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei la cele generate de criza din Orientul Mijlociu, provocări pe care le vom depăși alături de partenerii noștri din Uniunea Europeană și de aliații din NATO”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a transmis că solidaritatea și coeziunea sunt esențiale pentru viitorul României.

„Solidaritatea și coeziunea rămân fundamentul pentru dezvoltarea economică sustenabilă a României, pentru consolidarea statului de drept și pentru educarea tinerilor în spiritul respectului față de tradițiile și principiile care ne apropie”, a mai spus acesta.

În încheiere, președintele a făcut un apel la unitate.

„În aceste vremuri tulburi, trebuie să fim mai uniți și mai hotărâți în promovarea intereselor și valorilor naționale, iar veteranii de război ne sunt un exemplu de patriotism și loialitate”, a afirmat Nicușor Dan.

„La mulți ani, dragi veterani de război! La mulți ani, România!”, a conchis șeful statului.

