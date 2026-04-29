Live TV

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Veteranilor: apel la unitate în fața provocărilor actuale de securitate

Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, în care a evidențiat rolul acestora în formarea României moderne și a făcut apel la unitate și responsabilitate în contextul provocărilor actuale.

„Gândurile noastre de respect și recunoștință se îndreaptă astăzi către veteranii de război ai României, simboluri ale sacrificiului și devotamentului pentru realizarea idealurilor naționale”, a transmis șeful statului., potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a subliniat importanța contribuției acestora la evoluția statului român modern și la parcursul euroatlantic al țării.

„Dezvoltarea României moderne în familia europeană și euroatlantică, asigurarea unei societăți libere, democratice, cu un stat de drept funcțional nu ar fi fost posibile fără curajul și tăria de caracter ale celor care au pus interesul națiunii noastre mai presus de propria viață”, a afirmat președintele.

El a adăugat că exemplul veteranilor rămâne unul de referință pentru societate.

„Forța morală a veteranilor noștri de război reprezintă un reper care ne amintește că ceea ce ne unește, ca popor, contează mai mult decât orice criză trecătoare. Ne putem inspira din exemplul lor pentru a găsi energia și încrederea de a construi viitorul prosper al țării noastre”, a mai spus Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre responsabilitatea actuală a României în context internațional.

„Avem datoria de a proteja, cu responsabilitate, securitatea și libertatea națiunii noastre pentru generațiile viitoare”, a precizat acesta.

Referindu-se la contextul geopolitic actual, Nicușor Dan a subliniat provocările cu care se confruntă România.

„În prezent, ne confruntăm cu dificultăți multiple, de la efectele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei la cele generate de criza din Orientul Mijlociu, provocări pe care le vom depăși alături de partenerii noștri din Uniunea Europeană și de aliații din NATO”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a transmis că solidaritatea și coeziunea sunt esențiale pentru viitorul României.

„Solidaritatea și coeziunea rămân fundamentul pentru dezvoltarea economică sustenabilă a României, pentru consolidarea statului de drept și pentru educarea tinerilor în spiritul respectului față de tradițiile și principiile care ne apropie”, a mai spus acesta.

În încheiere, președintele a făcut un apel la unitate.

„În aceste vremuri tulburi, trebuie să fim mai uniți și mai hotărâți în promovarea intereselor și valorilor naționale, iar veteranii de război ne sunt un exemplu de patriotism și loialitate”, a afirmat Nicușor Dan.

„La mulți ani, dragi veterani de război! La mulți ani, România!”, a conchis șeful statului.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
4
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Digi Sport
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Replica lui Ciprian Ciucu pentru Nicușor Dan: „Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e 'split-ul'”
nicusor dan inquam octav ganea
Preşedintele Nicuşor Dan participă azi la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări
profimedia-1015118114
Nicușor Dan, întrevedere cu cancelarul Austriei, Christian Stocker: „Este important să găsim soluții comune pentru crizele globale”
Ludovic-Orban-Nicusor-Dan-scaled
Ce sfat îi dă Ludovic Orban președintelui în criza politică actuală. Dacă nu face asta, „următoarea țintă” va fi chiar el
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre declarația lui Sorin Grindeanu privind un guvern cu AUR: Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios
Recomandările redacţiei
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
INSTANT_COALITIE_BUGET_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor, despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Logic...
ilie bolojan plen reunit
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
Ultimele știri
Pedeapsa fostului președinte sud-coreean, pentru obstrucționarea justiției, a fost majorată la 7 ani de închisoare
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Iranul i-ar fi transmis lui Trump că se află „în stare de colaps”, în timp ce negocierile de pace sunt blocate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
William și Kate, 15 ani de căsnicie. Imagini de colecție și povestea rochiei care a rămas în istorie. Cum a...
Cancan
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe...
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Îi este tot mai greu să se uite la filmele sale din tinerețe. George Clooney: Dumnezeule, omul acela nici...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte