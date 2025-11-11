Live TV

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Veteranilor: „Independența și suveranitatea României se datorează sacrificiilor acestora"

Președintele Nicușor Dan. Sursa: captură foto presidency.ro
„Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial”

Nicușor Dan a avut un mesaj pentru veterani și le-a transmis că ei reprezintă „repere pentru societate și pentru tinerele generații”, iar faptul că România este „un stat independent și suveran (...) se datorează în mare măsură sacrificiilor”, acestora. Președintele a reamintit că traversăm în continuare „cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial” și a adăugat că țara noastrră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO.

„Sărbătorim astăzi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost și este prezentă alături de aliați și parteneri. 11 noiembrie are o simbolistică deosebită. În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, acum mai bine de un secol, în 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial prin semnarea armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania. În România, comemorăm momentul când, în urmă cu 22 de ani, a căzut la datorie primul militar român în teatrul de operații din Afganistan, sublocotenentul (post-mortem) Iosif Silviu Fogorași”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit mesajului transmis de consilierul prezidenția Marius Lazurca, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.

Șeful statului a mai precizat că „faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran, respectat la nivel internațional și parte a marii familii euroatlantice, se datorează în mare măsură sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme pe care ostașii români le-au făcut de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor la care România a participat sau, recent, în teatrele de operații”.

El a amintit de rezultatele remarcabile obținute de echipa Armatei României la Jocurile INVICTUS din acest an, în Canada.

„Ne exprimăm recunoștința pentru veteranii din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru toți ostașii români care, cu hotărâre, devotament și eroism au luptat în Războiul pentru Independența României și în Primul Război Mondial, pentru reîntregirea neamului. În acest moment aniversar special, salut rezultatele remarcabile obținute de echipa Armatei României la Jocurile INVICTUS care au avut loc anul acesta în Canada, o echipă formată din militarii răniți în misiuni desfășurate în afara teritoriului național. Dumneavoastră sunteți modele de tenacitate și perseverență! Admir voința neclintită cu care vă dedicați sportului, cu același curaj pe care l-ați avut și în misiuni, și vă felicit pentru modul în care reprezentați România la cel mai înalt nivel și cu rezultate deosebite”, a completat Dan.

„Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial”

Președintele României a mai spus încă traversăm „cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial”.

„România se află în vecinătatea imediată a războiului de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În pofida efectelor negative ale acțiunilor agresive ale Federației Ruse la nivel european, țara noastră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO, cu o contribuție substanțială la securitatea regională și euroatlantică. Acest onorant statut vi se datorează și dumneavoastră, ca parte a întregii Armate Române, alături de aliații și partenerii noștri”, a subliniat șeful statului.

El a mai spus că veteranii reprezintă „repere pentru societate și pentru tinerele generații, cetățeni pe care România se poate baza oricând pentru apărarea suveranității, independenței, unității și integrității sale teritoriale, precum și pentru protejarea democrației constituționale”.

„Urez tuturor veteranilor din teatrele de operații, celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, precum și membrilor echipei INVICTUS multă sănătate, împliniri și bucurii alături de familiile care v-au fost alături și vă susțin permanent. La mulți ani!”, a conchis Nicușor Dan.

