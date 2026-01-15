Nicușor Dan, mesaj despre justiție și statul de drept la întâlnirea cu diplomații străini acreditați la București

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii.

„Întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale acestui mandat, incluse, după cum ştiţi, în noua Strategie naţională de apărăre a ţării, pentru că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii”, a spus preşedintele în discursul susţinut în cadrul întâlnirii cu şefii misiunilor diplomatice, potrivit News.ro.

Şeful statului a arătat că „un mediu politic mai bun va oferi predictibilitate, inclusiv partenerilor noştri externi, stimulând cooperarea politică, comerţul internaţional şi investiţii”.

Potrivit lui Nicuşor Dan, imperativele anului 2025, în special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea unei stabilităţi politice şi guvernamentale şi nevoia urgentă de redresare financiară.

„Au fost nişte măsuri dureroase, care au fost obligatoriu a fi luate, într-un termen extrem de scurt, iar aceste măsuri, la nivel macroeconomic, au dat rezultatele aşteptate. România a reuşit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului şi cu o uşoară creştere economică”, a anunţat preşedintele.

Şeful statului a subliniat că „reformele administrative şi fiscale demarate anul trecut vor consolida statul şi acest efort conjugat, cetăţeni, sector privat, instituţii publice trebuie valorificat prin politici publice care să facă posibilă relansarea economică.

„Acesta este unul din obiectivele pentru 2026 şi 2027”, a mai spus el.

Preşedintele a menţionat că „doar o situaţie internă solidă, predictibilă şi coerentă poate genera instrumente diplomatice eficiente, iar acest adevăr este cu atât mai relevant în contextul de azi”.

Editor : B.E.