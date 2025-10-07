Live TV

Nicușor Dan, mesaj la doi ani de la atacul terorist comis de Hamas în Israel

Data publicării:
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de solidaritate cu victimele masacrului terorist din 7 octombrie 2023, comis de organizația Hamas pe teritoriul Israelului.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele și familiile lor, împărtășind durerea lor.

România își reiterează apelul pentru un armistițiu imediat și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm acordarea fără obstacole a asistenței umanitare populației civile din Gaza.

România salută reluarea negocierilor de pace, bazate pe cadrul inițiativei de pace a președintelui Trump”, se arată în mesajul postat de Nicușor Dan pe rețeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
"Ce te uiți așa la mine?" Gabi Torje s-a aprins în direct: "Tu îți dai seama în ce categorie m-ai băgat?"
Digi Sport
"Ce te uiți așa la mine?" Gabi Torje s-a aprins în direct: "Tu îți dai seama în ce categorie m-ai băgat?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
Cod roșu de ploi torențiale. Autoritățile au emis primul mesaj...
O umbrelă ținută de un copil este dată peste cap de vânt, în București, pe 24 octombrie 2017.
Un climatolog explică ce este ieșit din comun la Ciclonul Barbara...
Daniel David, ministrul Educației.
Ce spune ministrul Educaței despre recuperarea cursurilor la școlile...
sala de clasa goala, scoala
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian...
Ultimele știri
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani
Noul manager de la Spitalul „Sf Maria” din Iași a demisionat după numai o săptămână după ce fusese numit în funcţie
Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone o centrală nucleară din regiunea Voronej
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
george simion
Asociații ale bolnavilor de autism, reacții după declarațiile lui George Simion
Bibas Family Funeral - Tel Aviv
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane
fasia gaza
„Atmosferă pozitivă” la negocierile dintre Hamas și mediatori, care continuă marți la Sharm El-Sheikh
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
Forum of the Families of Hostages and Missing Persons
Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioane ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Ciclonul Barbara aduce cele mai intense ploi din ultimele două decenii. Meteorolog: „S-a alimentat din Marea...
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea în Maldive. Mama artistului confirmă: „A fost o surpriză totală pentru...