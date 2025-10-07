Nicușor Dan, mesaj la doi ani de la atacul terorist comis de Hamas în Israel

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de solidaritate cu victimele masacrului terorist din 7 octombrie 2023, comis de organizația Hamas pe teritoriul Israelului.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele și familiile lor, împărtășind durerea lor.

România își reiterează apelul pentru un armistițiu imediat și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm acordarea fără obstacole a asistenței umanitare populației civile din Gaza.

România salută reluarea negocierilor de pace, bazate pe cadrul inițiativei de pace a președintelui Trump”, se arată în mesajul postat de Nicușor Dan pe rețeaua X.

Editor : B.P.