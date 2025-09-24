Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova

Președintele Nicușor Dan le-a transmis miercuri un mesaj cetățenilor din Republica Moldova care trăiesc în România, îndemnându-i să meargă la vot în secțiile organizate în 14 orașe din România. „De votul vostru depinde viitorul Basarabiei”, le-a spus președintele român.

„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi.

Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, a afirmat Nicușor Dan miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

El a postat și lista completă a secțiilor de votare organizate în România, care este disponibilă AICI.

Editor : B.P.