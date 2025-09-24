Live TV

Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova

Data publicării:
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău. 10 iunie 2025. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan le-a transmis miercuri un mesaj cetățenilor din Republica Moldova care trăiesc în România, îndemnându-i să meargă la vot în secțiile organizate în 14 orașe din România. „De votul vostru depinde viitorul Basarabiei”, le-a spus președintele român.

„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi.

Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, a afirmat Nicușor Dan miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

El a postat și lista completă a secțiilor de votare organizate în România, care este disponibilă AICI.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
4
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
5
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Digi Sport
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Gheorghe Șoldan
Șeful CJ Suceava, după ce și-a numit nașa în funcția de manager de...
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută...
INQUAM_GUVERN_SEDINTA_NEGOCIERI_0004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea budai
Budăi, despre eliminarea excepţiilor la pensionare: Este un domeniu...
radu marinescu
Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU...
Ultimele știri
Igor Krasnov, artizanul dosarelor care i-au vizat pe opozanții lui Putin, numit șef al Curții Supreme a Rusiei
Rusia a lovit cu rachete Iskander o bază de instrucţie a armatei ucrainene
Uniforme noi pentru controlorii STB. Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan delegatie airbus
România caută să se înarmeze. Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei
zelenski face declaratii
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
mae rusia
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență de către MAE rus
vladimir plahotniuc
Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse)
Dorin Recean
Premierul de la Chișinău a dezvăluit cele patru metode prin care Putin vrea să preia puterea în R. Moldova: „Un asediu asupra ţării”
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Cât timp mai poate fi cerut ajutorul pentru electricitate? Plata facturilor a început deja
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare