Nicușor Dan, mesaj pentru Giorgia Meloni după ce guvernul italian a stabilit un record de longevitate

Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri, un mesaj pentru premierul italian Giorgia Meloni, după ce guvernul condus de aceasta a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Acesta a felicitat-o pe Meloni și a subliniat relațiile strânse dintre România și Italia, precum și interesele comune ale celor două țări în cadrul Uniunii Europene și NATO. Mesajul șefului statului vine în contextul în care România nu are un Guvern de patru luni, după demiterea prin moțiune de cenzură a Cabintului Bolojan.

„Felicitări, Giorgia Meloni, deoarece guvernul dumneavoastră devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este o bornă care reflectă continuitatea instituțională, ceea ce oferă politicilor perspectiva de care au nevoie pentru a produce rezultate”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua X.

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Peste un milion de români trăiesc în Italia

Președintele a evidențiat importanța relațiilor bilaterale și a comunității românești din Italia.

„România și Italia sunt legate printr-un Parteneriat Strategic, care se bazează pe fundații solide. Peste un milion de români trăiesc și muncesc în Italia, cea mai numeroasă comunitate străină din această țară, iar economiile noastre sunt strâns legate”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că Italia este al doilea partener comercial al României și principala sursă de companii cu capital străin prezente în țara noastră.

„Marcăm aceste legături în acest an prin Anul Cultural România-Italia”, a adăugat președintele.

România și Italia, poziție comună privind bugetul UE

Nicușor Dan a menționat și colaborarea dintre România și Italia în negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

„Aștept cu interes să continuăm munca împreună, coprezidând grupul «Prietenii coeziunii» în negocierile privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034, unde România și Italia susțin împreună un buget ambițios al UE, cu resurse adecvate pentru coeziune și agricultură”, a scris acesta.

Președintele României a subliniat că cele două țări vor continua să coopereze și în domeniul securității.

„Și să fim umăr la umăr în ceea ce privește securitatea flancului estic al NATO și a Mării Negre”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul președintelui vine după ce guvernul condus de Giorgia Meloni a atins, vineri, pragul de 1.413 zile de guvernare neîntreruptă, depășind recordul anterior de 1.412 zile stabilit de al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi, între 2001 și 2005.

Meloni a depus jurământul la 22 octombrie 2022 și a devenit prima femeie care ocupă funcția de premier al Italiei. În cei 80 de ani de existență ai Republicii Italiene, țara a avut 68 de guverne, cu o durată medie de aproximativ 13 luni.

Recordul se referă la durata neîntreruptă a unui singur cabinet. Dacă sunt cumulate mai multe guverne conduse de același premier, Silvio Berlusconi rămâne pe primul loc, cu peste nouă ani în funcția de prim-ministru.

Editor : Ana Petrescu