Nicuşor Dan: Mi-aş dori să evităm scenariul anticipatelor. Ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi

Președintele Nicușor Dan susține că nu știe când se va face învestirea noului guvern, iar după aproape două luni de negocieri eșuate nu mai are pretenții: cere doar ca executivul să fie votat de 233 de parlamentari. Șeful statului spune că organizarea de alegeri nu ar garanta deblocarea crizei, pentru că România ar ajunge în același blocaj.

„Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm. Doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu siguri că vor vota”, a spus Dan.

Întrebat dacă ia în calcul scenariul alegerilor anticipate, în cazul în care partidele nu ajung la un consens, Dan a spus: „Evident că această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România”.

Întrebat dacă are o responsabilitate în criza politică, președintele a răspuns: „Evident, toată lumea a greșit. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste”.

Editor : M.B.