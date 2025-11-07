Nicușor Dan: Ne-ar plăcea ca salariile să fie mari, dar majorarea salariului minim poate să trimită oamenii în șomaj

Președintele Nicușor Dan a declarat că „ne-ar plăcea ca salariile în România să fie mari, numai că tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia”. „Mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme și să ducă oamenii ăia în șomaj”, mai spune acesta.

„Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România să fie mari. Numai că tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia și de aia e nevoie de o discuție Executiv –patronate – sindicate, pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme și să ducă oamenii ăia în șomaj. Atunci oamenii aceia vor prefera să rămână la salariul lor decât să se trezească șomeri”, a afirmat Nicușor Dan.

Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la Bruxelles şi care trebuie respectate, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la o conferinţă de specialitate.

