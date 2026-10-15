Nicuşor Dan: Ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European, la Bruxelles, că „ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, făcând referire la cabinetul condus de Luca Niculescu.
Întrebat dacă la întâlnirea de miercuri cu premierul Ilie Bolojan a discutat și despre situația politică și dacă are încredere că de săptămâna viitoare vom avea un guvern cu puteri depline, președintele s-a declarat optimist.
„Cu domnul Bolojan a fost o întâlnire la 23:00 seara absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim- ministrul desemnat. Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, a declarat Nicușor Dan.