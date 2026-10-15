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Nicuşor Dan: Ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European, la Bruxelles, că „ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, făcând referire la cabinetul condus de Luca Niculescu.

Întrebat dacă la întâlnirea de miercuri cu premierul Ilie Bolojan a discutat și despre situația politică și dacă are încredere că de săptămâna viitoare vom avea un guvern cu puteri depline, președintele s-a declarat optimist.

„Cu domnul Bolojan a fost o întâlnire la 23:00 seara absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim- ministrul desemnat. Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, a declarat Nicușor Dan.

Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern. Audierile miniștrilor propuși ar urma să fie făcute luni, iar marți – să fie dat votul în plenul Parlamentului.

După depunerea listei și a programului de guvernare, conducerea Parlamentului va stabili calendarul privind audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și, mai apoi, ședința reunită pentru vot.

Editor : A.P.

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