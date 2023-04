Nicușor Dan: Noi, fiind o naţie latină, ne place să ne autoflagelăm. Bucureştiul arată puţin mai bine decât ni se pare nouă că arată

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a declarat, luni, în cadrul unui interviu acordat la Europa FM, că „Bucureştiul arată puţin mai bine decât ni se pare nouă că arată”. El a spus că problema este că „orașul a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani”. „E ca în medicină: în momentul în care un organism se adâncește în boală îi ia mult mai mult timp ca să-și revină”, a mai precizat edilul.

„Curățenia - trebuie să înţelegem cu toţii, Bucureştiul este compus din şapte oraşe, cu şapte bugete, Primăria Generală şi cele 6 sectoare. Mare parte din teritoriu, mai puţin câteva parcuri, sunt în responsabilitatea primăriilor de sector şi de aceea vedem diferenţe între sectoare.

Per total, să ştiţi că noi, fiind o naţie latină, ne place să ne autoflagelăm, aşa, dar Bucureştiul arată puţin mai bine decât ni se pare nouă că arată”, a spus primarul Capitalei, Nicușor Dan, despre curăţenia din Bucureşti.

Edilul a explicat că în ultimii 20 de ani un mecanism al pieței imobilelor vechi, istorice a fost pervertit și că „în sfârșit transmitem mesajul că în București respectăm legea și să reclădim această încredere și această piață”.

„Există peste tot în lumea civilizată o piață a clădirilor vechi, adică dacă cineva vrea să-și cumpere un apartament în Budapesta plătește 1.000 de euro pe metru pătrat la periferie și plătește 1.800 de mp ca să stea într-o zonă istorică a Bucureștiului. Din păcate, acest mecanism a fost pervertit în București în ultimii 20 de ani, pentru că autoritatea publică a fost slabă și coruptă și a permis de sute de ori ca o clădire care, fără acest mecanism, valora mai puțin decât terenul de sub ea, să fie demolată și înlocuită de un bloc. Din cauza asta nu am avut o piață imobiliară reală a zonelor istorice, ci o piață speculativă.

Ce am făcut a fost în sfârșit să transmitem mesajul că în București, în zonele protejate care sunt cam 7-8% din teritoriul orașului, de care ne ocupăm noi în procesul de autorizare, respectăm legea și să reclădim această încredere și această piață. Printre cele 2.000 de autorizații pe care le-am semnat, am semnat cel puțin 50-60 de proiecte de restaurare foarte foarte interesante”, a afirmat Nicușor Dan.

Despre faţadele din Capitală, primarul a arătat că a văzut nenumărate exemple în care proprietari de bună credinţă au apelat la meşteri şi au distrus substanţa originală a faţadei pe care ei încercau să o conserve.

O nouă candidatură la PMB/ „În momentul în care un organism se adânceşte în boală îi ia mult mai mult timp ca să-şi revină”

Primarul Capitalei a fost întrebat cum comentează un sondaj realizat pentru PNL, care arată că ar avea doar 8% susținere.

„Nu cred în acest sondaj, nu cred în modul în care el a fost transpus în media. Am văzut un sondaj în care aveam 23, eu ca persoană individuală în condiţiile în care celelalte partide aveau candidaţi... în fine. Putem să facem o evaluare, au trecut doi ani şi jumătate: ce pot să spun este că am găsit un oraş în faliment şi l-am făcut credibil financiar. După ani de zile în care sistemul de termoficare mergea de la an la altul mai rău el merge spre bine, deşi mai avem mult. De la mai rău mergem spre mai bine”, a răspuns Dan.

Întrebat dacă va mai candida pentru un nou mandat, Nicuşor Dan a spus: „Eu vreau, desigur. Şi voi candida, da”.

El a mai spus că problema este că „oraşul acesta a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani”.

„Problema este că orașul acesta a fost foarte, foarte prost administrat 30 de ani. E ca în medicină: în momentul în care un organism se adâncește în boală îi ia mult mai mult timp ca să-și revină. Am luat un oraș în faliment: în 2020 trebuia să rostogolim o datorie de 555 de milioane de lei și nu aveam nicio bancă să împrumute și noroc că a venit BERD pe ultima sută de metri. Noi în 2022 și în 2023 am avut de făcut același exercițiu: să rostogolim 555 de milioane și am avut subscriere dublă – am recâștigat încrederea pieței financiare și așa cum este zona financiară așa au fost toate celelalte zone și când ai un organism bolnav durează până când să-l faci sănătos”, a arătat primarul.

