Nicuşor Dan: „Nu am vreo suspiciune că ar fi o problemă cu vreunul dintre contractele SAFE. Cercetarea penală nu înseamnă nimic”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în momentul de faţă, nu are vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă, el menţionând că a ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor, merge către Rheinmetall.

„Procesul SAFE a fost un proces complex, structurat pe mai multe niveluri de detalii. Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, din toate evaluările pe oferte posibile, din evaluări pe echipamente posibile”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre contractul semnat cu Rheinmetall.

El a precizat că în mod evident a ştiut despre aceste negocieri.

„Nu ştiu dacă suma este exact 5,7 miliarde, dar am ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor, evaluărilor, merge către Rheinmetall”, a subliniat şeful statului.

Întrebat dacă poate face publice anumite documente legate de contractele semnate cu Rheinmetall, Nicuşor Dan a spus: „Evident că orice fel de cercetare este binevenită”.

„Cercetarea penală nu înseamnă nimic. Cercetare penală înseamnă că cineva a făcut o sesizare şi Parchetul a început să cerceteze. Eu, în momentul de faţă, nu am vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă”, a completat el.

Despre câte locuri de muncă sunt create în România prin programul SAFE, Nicuşor Dan a arătat că nu are această informaţie, dar crede că dezbaterea este binevenită în spaţiul public.

El a menţionat că în discuţiile cu guvernul şi ministerele a urmărit ca obligaţiile pe care firmele cu care am semnat şi le-au luat să fie respectate.

„Istoria ne spune că, de multe ori, România a semnat contracte de furnizare de echipamente, echipamente militare, companiile cu care am semnat şi-au luat obligaţii de aşa-numit offset, dar, în practică, nu s-a întâmplat nimic”, a menţionat şeful statului.

Despre publicarea contractului, Nicuşor Dan a afirmat că orice nu este afectat de vreun secret militar sau de vreun angajament de confidenţialitate poate să fie făcut public.

În luna iunie, grupul Rheinmetall a anunțat semnarea unor contracte cu Armata română în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, descrise de companie drept cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria sa recentă.

Citește și: E oficial. Rheinmetall a virat cele 138 milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Ce urmează

Editor : A.C.