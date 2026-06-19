Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, întrebat despre cele trei decizii ale magistrațiilor de joi, că „e aşa de multă tensiune în societate că, orice se întâmplă şi ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte”. În acest context, șeful statului a îndemnat la calm.

Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles ce mesaj transmite românilor care şi-au pierdut încrederea în promisiunile de schimbare şi de respectare a unor principii cu care a câştigat alegerile, după deciziile care au provocat reacţii puternice în spaţiul public.

„Haideţi să lămurim pe asta mai întâi, că e deja complicată. (..) În primul rând că nu e nicio legătură între ce-am promis eu şi ceea ce spuneţi dumneavoastră”, a răspuns şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat despre cele trei acte ale magistraţilor, de joi, respectiv deciziile în cazul Ciprian Ciucu, Dominic Fritz şi decizia Tribunalului Ilfov privind deciziile luate de conducerea PNL, că „faptul că nişte elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare şi a stârnit aşa de multă patimă înseamnă că există o uriaşă stare de tensiune şi de neîncredere în societatea noastră”.

„Opinia mea este că e aşa de multă tensiune în societate că, orice se întâmplă şi ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. (..) De asta mult timp am ieşit în faţa dumneavoastră şi a oamenilor şi am îndemnat la calm. Suntem totuşi în, evident, o criză politică. Avem nişte partide politice care nu îşi mai vorbesc unii cu alţii, ceea ce nu e normal în orice configuraţie guvernamentală ne pregătim să avem, însă nu e deloc, şi subliniez, nu e deloc o criză a statului”, a subliniat şeful statului.

Editor : C.L.B.