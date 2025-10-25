Live TV

Video Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Ca să ai pace, trebuie să descurajezi războiul”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan depune flori la o comemorare
Foto: presidency.ro

Președintele României susține că pentru a avea pace trebuie „să te pregătești ca să descurajezi războiului” și punctează că aceasta nu se obține dacă „te bați cu pumnii în piept și spui că vrei pace”. În acest context, Nicușor Dan a subliniat că modernizarea Armatei Române este o prioritate și statul va aloca fonduri suficient pentru ca această să fie pregătită.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Traversăm o perioadă complicată geopolitic și traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat. Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept și să spui că vrei pace, trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești, ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a transmis Nicușor Dan, la ceremonia dedicată Armatei Române la Iași.

De asemenea, Nicușor Dan a punctat că România va fi „suficient de inteligentă” pentru ca banii investiți să meargă în industria de apărare din țara noastră.

„Modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi de aceea România investeşte în modernizarea Armatei Române. Şi în anii precendenţi, şi în anii care vor veni vom aloca suficiente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi vom fi suficient de inteligenţi pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă şi în industria naţională de apărare şi să dezvolte această industrie şi implicit să aducă locuri de muncă pentru economia naţională”, a subliniat acesta.

Șeful statului a dat asigurări că România este protejată astăzi de partenerii săi și a amintit faptul că românii au încredere în armată, fapt confirmat de sondajele de opinie din ultima perioadă.

„România este protejată azi pentru că avem nişte parteneri şi avem nişte parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioşi în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operaţiuni. Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituţia Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituţie din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti”, a adăugat șeful statului.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Scandal după finala la sol! Internetul a ”explodat”: ”Sabrina Voinea, jefuită din nou!” / ”Sabrina a fost furată ca la JO”
Digi Sport
Scandal după finala la sol! Internetul a ”explodat”: ”Sabrina Voinea, jefuită din nou!” / ”Sabrina a fost furată ca la JO”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un...
profimedia-0783574544
„Putin se joacă cu focul nuclear, care îl va arde și pe el.”...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
Generalul Gheorghiţă Vlad: „Armata rămâne o instituție care se...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la...
Ultimele știri
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”
Un turist străin a fost atacat de urs pe un traseu montan din Brașov. A ajuns la spital cu răni la față și membre
Guvernul SUA se teme că AI-ul ar putea crea o armă nucleară. Care este riscul ca secretele expuse de chatboți să ducă la o catastrofă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Grindeanu, mesaj de ziua Armatei: Are nevoie de investiții serioase și de o salarizare demnă pentru a-și îmbunătăți performanțele
aD1iOWFmNzM3OWZkYWQzNDJjN2M0NmJlZjBlNTE5NGRlZQ==.thumb
Nicuşor Dan spune că timpii de aşteptare s-au înjumătăţit în vămile dintre România şi R. Moldova. „Avem însă o problemă”
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan: „Cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului”
Școală
Nicușor Dan, despre decizia Ucrainei de a închide licee cu predare în română: „Această lege nu se va aplica”
nicusor dan
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie Bolojan: „Unele persoane ar putea să se abțină”
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și...
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Singurele cuvinte cu care Cristela Georgescu l-a făcut pe Gigi Becali să-l vorbească de bine pe Călin...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent electric, conform specialiştilor
Digi FM
De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul cu mama lui: „Nici nu o voi ruga să împodobească bradul!” Este al...
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Pro FM
Paula Seling, despre prima întâlnire cu fetița pe care a adoptat-o: "Era foarte sigură pe ea, foarte șmecheră...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...