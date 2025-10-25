Președintele României susține că pentru a avea pace trebuie „să te pregătești ca să descurajezi războiului” și punctează că aceasta nu se obține dacă „te bați cu pumnii în piept și spui că vrei pace”. În acest context, Nicușor Dan a subliniat că modernizarea Armatei Române este o prioritate și statul va aloca fonduri suficient pentru ca această să fie pregătită.

„Traversăm o perioadă complicată geopolitic și traversăm o perioadă în care constatăm că pacea nu este un dat. Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept și să spui că vrei pace, trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești, ca să ai pace trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul”, a transmis Nicușor Dan, la ceremonia dedicată Armatei Române la Iași.

De asemenea, Nicușor Dan a punctat că România va fi „suficient de inteligentă” pentru ca banii investiți să meargă în industria de apărare din țara noastră.

„Modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi de aceea România investeşte în modernizarea Armatei Române. Şi în anii precendenţi, şi în anii care vor veni vom aloca suficiente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi vom fi suficient de inteligenţi pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă şi în industria naţională de apărare şi să dezvolte această industrie şi implicit să aducă locuri de muncă pentru economia naţională”, a subliniat acesta.

Șeful statului a dat asigurări că România este protejată astăzi de partenerii săi și a amintit faptul că românii au încredere în armată, fapt confirmat de sondajele de opinie din ultima perioadă.

„România este protejată azi pentru că avem nişte parteneri şi avem nişte parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioşi în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operaţiuni. Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituţia Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituţie din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti”, a adăugat șeful statului.

Editor : Andreea Rubica