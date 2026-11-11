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Video Nicușor Dan nu înțelege nemulțumirea societății față de întâlnirea oficialilor români cu Kimberly Guilfoyle la restaurantul Isoletta

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sorin grindeanu kimberly guilfoyle
Foto: captură video FlashPaparazzi
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Președintele Nicușor Dan s-a arătat nelămurit și a spus că nu înțelege nemulțumirea și semnele de întrebare din societate legat de întâlnirea avută în primăvara acestui an, de către Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și Florin Vlădică cu ambasadoarea de atunci a SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, la restaurantul Isoletta din Capitală. „Suntem oameni care, într-o lume foarte complexă, schimbă informații, se informează unii de la ceilalți”, a spus șeful statului, în cadrul unei conferințe de presă maraton.

Întrebat despre articolul publicat de Wall Street Journal, în care publicația americană a dezvăluit că, într-un schimb de replici aprins cu ministrul energiei din Grecia, Kimberly Guilfoyle a spus că SUA pot schimba guvernele țărilor dacă îți doresc asta, așa cum au facut în România, Nicușor Dan a spus că relatarea WSJ a fost despre o glumă spusă de ambasadoarea americană.

„Wall Street Journal a spus că la o cină în Grecia, doamna ambasador, la acea vreme, a făcut o glumă cu privire la Guvernul de la București. A făcut o afirmație glumind și doamna ambasador a negat. De aici, până la o moțiune de cenzură votată de, nu mai țin minte două, de 50 sau câți au fost, de parlamentari, e cale foarte, foarte lungă”, a spus Nicușor Dan.

Rugat să comenteze imaginile în care alături de Kimberly Guilfoyle erau Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan (atunci ministru al energiei) și consilierul prezidențial Florin Vlădică, la restaurantul Isoletta, președintele a spus că Florin Vlădică, când merge la restaurant, o face pe persoană fizic.

„A fost un eveniment economic la la București și la care am participat și eu, am ținut un speach despre trecerea la euro, dacă vă aduceți aminte, și acest eveniment a fost organizat de o companie sau o fundație din România și această companie sau fundație a invitat niște oameni pe care îi considera relevanți. A invitat-o pe doamna ambasador, care era speaker la evenimentul ăsta, l-a invitat pe domnul Grindeanu, care era șeful Camerei Deputaților, și au mai existat niște mai multe persoane care aveau diverse relații cu Statele Unite ale Americii, dacă nu mă înșel, a fost o zi mai devreme sau o zi mai târziu. A fost și o recepție a ambasadorului american cu aceleași persoane și încă mai multe cu ocazia acestui eveniment. Nu cred că este absolut nimic în neregulă aici să ca niște oameni să stea la o masă. Domnul Vlădică, după cum știți, conduce Oficiul de Informații Integrate și, în afară de această chestiune, când se duce la restaurant, e pe persoană fizică”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a spus că nu înțelege nemulțumirea și semnele de întrebare ale societății.

„Nu, nu le înțeleg. Eu cred că suntem oameni care, într-o lume foarte complexă, schimbă informații, se informează unii de la ceilalți, de la altul de diferite chestiuni. De asta, peste tot în lumea asta există cine, de afaceri, există mic-dejunuri, există prânzuri în care oamenii își schimbă informații. De aici până la angaja statul e o cale foarte lungă. Și, într-adevăr, dacă există orice formă de suspiciune, de trafic de influență de orice fel, bineînțeles că astea sunt lucruri foarte serioase, dar că niște oameni stau la o masă și discută, asta nu înseamnă absolut nimic”.

Kimberly Guilfoyle a demisionat din funcția de ambasador al SUA în Grecia, la puțin timp după dezvăluirile din Wall Street Journal.

Editor : B.E.

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