Nicușor Dan: Nu m-am poziționat împotriva Europei. Acele critici le găsiți și în discursul Ursulei von der Leyen

Președintele României Nicusor Dan a respins, marți, ideea că ar fi criticat Europa în discursul său din 9 mai, de Ziua Europei, argumentând că a încercat de fapt să stimuleze dezbaterile publice despre direcția Uniunii Europene, la care, subliniază el, societatea românească nu ia parte. 

Întrebat despre afirmația că una dintre greșelile Europei a fost faptul că a acționat ideologic, șeful statului a explicat că intenția din spatele discursului său din 9 mai a fost să stimuleze dezbaterile publice, subliniind în același timp că societatea românească nu este suficient de conectată la aceste discuții.

„Eu cred că pe multe subiecte dezbaterea în România nu există. Pe Ucraina, de exemplu. Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are, vorbesc de cetățenii români, are o opinie cu privire la Ucraina, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa”, a arătat președintele.

„Toată lumea are o opinie, orice politician știm deja dinainte ce o să spună când subiectul acesta apare. Foarte bine, publicul nostru este fericit, dar noi nu participăm, iar publicul român nu participă la dezbaterile reale”, adaugă Nicușor Dan.

El a explicat însă că nu s-a poziționat împotriva Europei făcând acele afirmații.

„Ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu cu dezbateri foarte puternice la care noi, societatea românească, nu este conectată. (...) Nu am criticat. Dacă vă uitați la structura discursului, am spus, da, Europa a făcut greșeli, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct”, a afirmat șeful statului.

„Acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei Von der Leyen de acum o săptămână, de la Erevan. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi, Doamne, să mă poziționez împotriva Europei”, a subliniat el.

Nicuşor Dan a precizat că discursul de la 9 Mai a fost un fel de declaraţie de afecţiune faţă de Europa.

„Mie mi s-a părut că atunci când l-am conceput şi imediat după ce l-am rostit, mi s-a părut că a fost un fel de declaraţie de afecţiune faţă de Europa. Adică România, noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat la Europa. Şi asta conectat cu problemele pe care Europa le discută. Dacă ne referim la Europa aşa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri”, a mai afirmat preşedintele Dan.

Nicușor Dan a dat exemplu și o situație în care Europa a acționat ideologic: „Abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică.”

„Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată”, a mai spus președintele.

 

