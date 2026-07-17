Nicușor Dan: „Nu mă tem de suspendare, e un subiect total neserios”. Ce crede despre alegerile anticipate

Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că nu se teme de scenariul unei eventuale suspendări și îl descrie drept un „subiect total neserios”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu oferit pentru observatornews.ro, în cadrul căruia a vorbit și despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate.

Întrebat dacă se teme de suspendare, președintele spune că „e un subiect total neserios”.

„Nu, cred că e un subiect total neserios. Asta e un semn că se vorbește despre... Adică faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios”, a declarat Nicușor Dan.

Despre alegerile anticipate, Nicușor Dan spune că acestea reprezintă „un semn de imaturitate politică”.

„Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbesc în general despre clasa politică. În momentul în care, în mod evident, se țin alegeri, câteva luni mărește incertitudinea pentru români şi rezultatul va fi tot cam acela. Din nou, pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta”, a precizat Dan.

„Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan. (...) Asta e modul meu de a funcționa în viață, în politică: să încerc să estimez consecințele, pasul doi, pasul trei macăr, ale unei acțiuni. Mi se pare că multă lume e blocată la pasul întâi, într-o luptă foarte emoțională pentru niște chestiuni. Întrebarea e ce facem în pasul doi. Aici pare că lumea nu prea avansează,” a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă blocajul este provocat de orgolii, Nicuşor Dan a răspuns că „Există tot timpul mirajul pentru politician, mirajul alegerilor viitoare. Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri. Alegeri, în fine, ne mai criticăm unii pe alții, vedem ce mai facem. Dar meseria noastră este ca, între rândurile de alegeri, să reușim să ducem țara asta, prin politici sectoriale, într-o direcție corectă”.

Editor : A.P.