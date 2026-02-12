Nicușor Dan: „Nu se pune problema ca, administrativ, în cadrul UE să existe categorii diferite de țări”

Președintele Nicușor Dan spune că „nu se pune problema” ca în mod administrativ în cadrul UE să existe categorii diferite de țări, dar sunt grupuri de state care colaborează îndeaproape pe anumite domenii. Șeful statului a răspuns la o întrebare legată de Europa „cu două viteze”, propunere făcută recent de Germania.

Dan a participat astăzi la o reuniune informală a Consiliului European, în Belgia.

„Nu se pune problema ca, în mod administrativ, în cadrul Uniunii Europene să existe categorii diferite de țări - categoria unu, categoria doi. Această discuție nu există. Ce există, ce legitim - și facem și noi asta - de exemplu, am făcut-o când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon. Sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza”, a spus Nicușor Dan.

„Asta este tot și bineînțeles că pe competitivitate, pentru că e vorba de viabilitate economică a țărilor, sunt țări mai dezvoltate care vor să colaboreze. E absolut legitim și, bilateral, vrem și noi cu ei”, a adăugat președintele.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, înaintea reuniunii de joi, că UE ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări dacă nu se poate ajunge la unanimitate pentru a promova agenda economică. Fostul premier italian Mario Draghi a făcut apel la un „federalism pragmatic”.

Aceasta, după ce Germania a anunțat că va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze” spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile.

„Acum este timpul pentru o Europă cu două viteze”, a declarat ministrul german al finanţelor, Lars Klingbeil, cu prilejul unui eveniment găzduit de cotidianul Die Welt, marţi, la Berlin.

Miniştrii de finanţe german şi francez vor întărirea competitivităţii în interiorul UE prin introducerea unui nou format pentru principalele şase economii din bloc, după cum arată o scrisoare a ministrului Klingbeil consultată marţi de Reuters. În scrisoare, Klingbeil i-a invitat pe omologii din Franţa, Polonia, Spania, Italia şi Ţările de Jos la o video-conferinţă miercuri pentru a stabili o agendă concretă şi ambiţioasă vizând întărirea suveranităţii, rezilienţei şi competitivităţii Uniunii Europene.

„Pentru a supravieţui într-o situaţie geopolitică tot mai impredictibilă, Europa trebuie să devină mai puternică şi mai rezilientă”, a pledat Klingbeil în scrisoarea trimisă luni omologilor săi, subliniind că a continua ca până acum nu poate fi o opţiune.

Editor : M.B.