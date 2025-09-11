Nicuşor Dan: Nu se pune problema de anticipate. Ar fi o instabilitate pe care România nu şi-o permite

Preşedintele Nicuşor Dan a spus joi că, în opinia sa, „nu se pune problema de alegeri anticipate”, subliniind că acestea ar reprezenta „o instabilitate pe care România nu şi-o permite”.

„Nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite în momentul ăsta”, a subliniat el la B1 TV, potrivit Agerpres.

„Noi suntem într-o situaţie economică care era destul de dificilă. Suntem interconectaţi cu piaţa financiară, mai precis sunt multe instituţii care ne-au împrumutat, şi o condiţie pentru ca această relaţie de care România are nevoie absolută în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă şi va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate”, a subliniat Dan.

