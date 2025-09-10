Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și șeful DNA

Președintele Nicușor Dan spune că este nemulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, pentru că aceste parchete au „o problemă de management”. Este vorba despre resursele alocate pentru dosare importante pentru societate, a explicat el.

„N-am închis dosarul Revoluției, sunt mari dosarede corupție care s-au prescris. Aici trebuie să ne uităm nu la categoria în ansamblu a magistraților, în opinia mea, trebuie să ne uităm la șefii de parchete. E o problemă de management, câte resurse alocăm pentru niște chestiuni importante pentru societate. Eu am fost printre cei care am criticat tot timpul managementul Parchetului general și al parchetelor speciale, cum ar fi DNA”, a spus Nicușor Dan la TVR.

Întrebat dacă, atunci când expiră mandatele șefilor marilor parchete - Parchetul General, DNA și DIICOT - intenționează să facă alte numiri, președintele a răspuns: „Eu nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”.

Dan a fost întrebat și în legătură cu faptul că i se reproșează că a abandonat reforma justiției.

„Eu cred că multă lume înțelege că în acest echilibru de putere sunt multe instituții și cumva acțiunea președintelui trebuie să fie în dialog, uneori în acord cu aceste instituții. Există Ministerul Justiției, există CSM, există legi și limite ale acțiunii președintelui. Tocmai pentru ca acțiunea președintelui să fie eficientă este nevoie de multe ore de consultare care în op mea că politician am preferat să comunic public lucrurile făcute după ce le am făcut. Față de toate persoanele care, în mod legitim, după atâția ani de probleme, își doresc o reformă în justiție, răspunsul meu este că nu am abandonat deloc, numai că asta cere timp”, a spus Dan.

