Nicuşor Dan: Pare că Primăria Capitalei are dreptate în cazul mitingului AUR. „Cât am fost primar, am avizat vreo 5.000 de proteste”

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că Primăria Capitalei pare să aibă dreptate în privinţa refuzului de a aviza mitingul de protest anunţat de AUR pentru 14 noiembrie, în Parcul Izvor, apreciind că trebuie să existe o concordanţă între numărul de participanţi estimat în cerere şi amploarea mobilizării promovate de organizatori.

El fost întrebat cum priveşte protestul anunţat de AUR şi dacă, în calitate de fost primar general, ar fi aprobat o asemenea manifestaţie.

„Cât am fost primar, am avizat vreo 5.000 de proteste, inclusiv vreo 100 împotriva mea ca primar, deci n-am avut o problemă cu chestiunea asta, însă au fost câteva pe care le-am respins. În situaţia în care nu era clar, în situaţia în care, bineînţeles, conform legii, erau două manifestări în acelaşi loc sau aşa, tot timpul am încercat să găsim o soluţie alternativă. Din ce am văzut în presă, fără să cunosc în detaliu dosarul, pare că Primăria are dreptate în cazul ăsta. Adică nu poate să vină cineva să spună că vor fi 50 de persoane, să-şi asume o manifestaţie pentru ele şi, în acelaşi timp, pe toate reţelele sociale să facă o mare mobilizare pentru participare la acest miting. Deci trebuie să existe, totuşi, o corespondenţă între ce scrie în cerere şi care este situaţia care este aşteptată. Şi, bineînţeles, trebuie să existe tot timpul un dialog, astfel încât, pentru că deja avem foarte multe tensiuni în societate şi nu trebuie să provocăm altele noi”, a declarat Nicuşor Dan, marţi seară, într-o conferinţă de presă.

Într-un comunicat al AUR, europarlamentarul AUR/ECR Gheorghe Piperea l-a acuzat pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că restrânge dreptul constituţional la protest, după ce Primăria Municipiului Bucureşti a refuzat avizarea unei manifestaţii programate pentru 14 noiembrie 2026, în Parcul Izvor.

Piperea a criticat atât condiţiile impuse iniţial organizatorilor, inclusiv limitarea participării la 50 de persoane, cât şi decizia ulterioară de retragere a proiectului de protocol, pe care o consideră un abuz împotriva libertăţii de exprimare şi a dreptului la întrunire.

Editor : Sebastian Eduard