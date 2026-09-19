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Video Nicușor Dan: „Pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa”. Președintele îndeamnă românii să se bucure de succese

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Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Președintele României, Nicușor Dan, le-a transmis românilor să privească „cu echilibru” la evoluția societății și să se bucure de lucrurile care au fost realizate în ultimii ani. Prezent la inaugurarea lucrărilor de modernizare și extindere a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, șeful statului a spus că, deși România are încă probleme importante, imaginea unei țări aflate „în preajma apocalipsei” nu corespunde realității.

„Nu vreau să vorbim despre sistemul medical. Vreau să spun un lucru mai important în zilele astea. Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru pentru că pare că dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție, bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interese proprii și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați decât suntem, că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem, dar când avem niște succese să ne uităm la ele ca niște succese. Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta este un succes și sunt multe altele”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a făcut referire și la declarația președintelui Serbiei, făcută cu o zi înainte, în cadrul unei conferințe de presă din Ucraina. Potrivit șefului statului român, Vučić a spus că este impresionat de transformările pe care le-a văzut în România în ultimii 20 de ani, de la ultima sa vizită în țara noastră.

„Ieri am participat la o conferință în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina. A spus public în conferință de presă «sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici». Toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună, oamenii de aici au muncit. (...) De aici sperența, dacă noi am făcut drumul ăsta. Am fi putut să îl facem mai repede, bineînțeles, nu spun că totul e perfect, dar să ne uităm cu echilbru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bună societatea asta pentru noi și copiii noștri”

Nicușor Dan a participat sâmbătă, 19 septembrie, la evenimentul de inaugurare a lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Editor : Andreea Rubica

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