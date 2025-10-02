Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea Comunităţii Politice Europene. Ucraina şi securitatea europeană, printre temele de discuție

Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Regatul Danemarcei, transmite Administraţiei Prezidenţiale.

Cu o zi înainte, șeful statului a fost prezent cu o zi înainte la reuniunea informală a Consiliului European.

Pe agendă figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

Joi, în cadrul Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă.

Președintele României va avea mai multe întrevederi bilaterale.

Miercuri, la Copenhaga, liderii statelor Uniunii Europene au luat parte la un Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care poate fi consolidată apărarea comună a Europei, dar şi sprijinul pentru Ucraina, potrivit comunicatului Consiliului UE.

Reuniunea informală din capitala daneză a fost condusă de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi găzduită de şefa Guvernului danez, Mette Frederiksen.

