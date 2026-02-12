Live TV

Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea informală a Consiliului European. Consolidarea Pieței Unice, printre priorități

Data publicării:
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan, la summitul Consiliului European. Foto: Profimedia

Nicușor Dan participă astăzi, 12 februarie, la reuniunea informală a Consiliului European de la castelul Alden Biesen. Conform Administrației Prezidențiale, subiectul principal al reuniunii vizează dezbaterea, în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, a modalităților de a crea mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni, în contextul global marcat de transformări majore. 

Principalele soluții aflate pe masa discuțiilor sunt consolidarea Pieței Unice și creșterea competitivității Uniunii Europene.

„Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”, a transmis Administrația Prezidențială.

Înainte de participarea la reuniune, șeful statului  „a solicitat puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare. În acest sens, la Administrația Prezidențială au avut loc în această săptămână discuții aplicate cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României. Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent”.

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan  va pleda pentru consolidarea Pieței Unice, atragerea de investiții și utilizarea noilor oportunități comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană.

„Totodată, președintele României susține necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creșterea investițiilor și extinderea companiilor românești pe piețele europene.

De asemenea, țara noastră va promova soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaționale, în special în domeniul materiilor prime critice.

În ceea ce privește energia, președintele Nicușor Dan consideră că soluția de a reduce costurile pentru cetățenii și companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a rețelelor energetice europene.

Președintele va solicita și perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră.

Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, Președintele României sprijină o alocare semnificativă destinată creșterii competitivității, dar va susține totodată că trebuie să se țină cont și de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre țările europene”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European: Susţinem consolidarea Pieţei Unice

Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: „Își doresc să investească în continuare”

