Nicuşor Dan participă azi la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, în Croația. Temele abordate și programul președintelui

Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi şi miercuri, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări (I3M), care are loc la Dubrovnik, în Croaţia. De asemenea, şeful statului va participa mâine la Forumul de Afaceri din cadrul evenimentului, la care va prezent şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. 

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea este programată să înceapă marţi, la ora 15:30 (ora României).

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia).

Evenimentul are ca obiectiv creşterea convergenţei şi a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale Uniunii Europene prin creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital. Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel european şi consolidarea legăturilor transatlantice.

Marţi seara, la ora 21:00, preşedintele Nicuşor Dan va participa la cina de lucru oferită de prim-ministrul Republicii Croaţia, Andrej Plenkovic, la Muzeul de Artă Modernă din Dubrovnik.

În cea de a doua zi a reuniunii, şeful statului român va fi prezent la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va participa, la rândul lui, în perioada 28–29 aprilie 2026, la Forumul de Business al Iniţiativei celor Trei Mări, desfăşurat la Dubrovnik, un eveniment care reuneşte lideri guvernamentali, instituţii financiare şi investitori din Europa Centrală şi de Est.

„Participarea vine într-un moment în care România îşi consolidează credibilitatea financiară şi rolul în regiune, după progresele recente în reducerea deficitului bugetar şi stabilizarea finanţelor publice - evoluţii care deschid noi oportunităţi pentru atragerea de investiţii majore. Unul dintre momentele centrale ale forumului va fi semnarea Memorandumului de Înţelegere pentru Fondul de Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări, administrat de Fondul European de Investiţii (FEI). Din partea României, documentul va fi semnat de conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, iar contribuţia financiară estimată a României este cuprinsă între 25 şi 50 milioane euro”, arată Ministerul Finanţelor. 

Acest pas va permite României să participe direct la finanţarea unor proiecte regionale majore, în special în domeniile infrastructurii de transport, energiei şi conectivităţii, cu impact direct asupra dezvoltării economice şi competitivităţii regionale.

„Ministrul Finanţelor va fi keynote speaker la conferinţa dedicată raportului de impact al fondului de investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, eveniment desfăşurat pe parcursul forumului. Cu această ocazie, oficialul va prezenta priorităţile României şi oportunităţile investiţionale din regiune. În a doua zi a evenimentului, ministrul va participa la panelul „Mapping the money: scale of traditional financing”, alături de lideri financiari internaţionali, unde vor fi analizate opţiunile de finanţare disponibile şi reformele necesare pentru direcţionarea mai eficientă a resurselor către proiecte strategice”, se mai arată în comunicatul oficial. 

În marja forumului sunt programate, de asemenea o serie de întâlniri bilaterale cu parteneri financiari internaţionali, cu scopul de a atrage capital şi de a accelera proiecte strategice în România.

Printre acestea se numără:

  • discuţii cu Marjut Falkstedt, Director Executiv al Fondul European de Investiţii, privind crearea unui fond naţional pentru creştere sustenabilă, prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare;
  • întâlnire cu Hayashi Nobumitsu, Guvernator al Japan Bank for International Cooperation, pentru consolidarea cooperării financiare cu investitori japonezi;
  • discuţii cu omologul croat, Tomislav Ćorić, precum şi cu reprezentanţi ai băncii de dezvoltare din Polonia şi ai instituţiilor financiare internaţionale;
  • întâlniri cu oficiali ai U.S. International Development Finance Corporation, privind oportunităţi de finanţare pentru proiecte strategice.

Participarea la forum reflectă rolul tot mai activ al României în formatele regionale de cooperare economică şi financiară, dar şi interesul investitorilor pentru proiecte din România, într-un context în care stabilitatea fiscală şi reformele recente cresc încrederea partenerilor internaţionali, subliniază ministerul. 

Anul trecut, Summitul Iniţiativei celor Trei Mări s-a desfăşurat pe 29 aprilie, la Varşovia. Summitul din Polonia a marcat 10 ani de la implementarea acestei iniţiative, iar discuţiile s-au axat atât pe subiecte de interconectivitate regională în transport şi energie, cât şi pe problemele curente de securitate.

Summitul celor Trei Mări a fost organizat şi găzduit de România de două ori - pe 17 şi 18 septembrie 2018 şi în 6 septembrie 2023.

Până în prezent, au avut loc summituri ale Iniţiativei celor trei Mări: la Dubrovnik în 2016; la Varşovia în 2017; la Bucureşti în 2018; la Ljubljana în 2019; la Tallinn în 2020, în format online; la Sofia în 2021; la Riga în 2022; la Bucureşti în 2023; la Vilnius în 2024 şi la Varşovia în 2025.

Te-ar putea interesa și:
PNRR steag UE
Bolojan anunță acord pe apărare, dar blocaj la PNRR. Ce au decis liderii la Cotroceni și unde s-au blocat negocierile
Nicusor Dan si Daniel Driscoll
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA: România rămâne cel mai de încredere aliat la Marea Neagră
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
Prim-ministrul, despre rolul lui Nicușor Dan în criza politică: „Îmi e greu să spun ce putea face altceva. Nu mi-a cerut demisia”
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF300326_03516
Moțiunea PSD-AUR reaprinde criza politică. Ilie Bolojan, în direct la Digi24: „Asistăm la formarea unei noi coaliții”
Europarlamentarul AUR Adrian Axinia
„A fost chiar distractiv cum s-au chinuit să ne curețe de etichete”. Eurodeputat AUR, despre negocierile cu partidele din Coaliție
Recomandările redacţiei
plenul parlamentului
Ilie Bolojan acuză că PSD și AUR au un plan să preia guvernarea și nu...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Presa internaţională relatează despre criza politică din România: PSD...
charles crop icon
Regele Charles, însoţit de regina Camilla, a sosit în prima sa vizită...
urmari incendiu vrancea
Urmările incendiului în lanț, care a mistuit zeci de gospodării în...
