Nicușor Dan participă, joi, la Consiliul European. Șeful statului are întâlniri cu Antonio Costa și președintele Egiptului

Președintele Nicușor Dan participă, joi la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, informează Administrația Prezidențială. Agenda reuniunii are ca principale teme de discuție: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.

Președintele României va participa, miercuri, la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European António Costa cu președintele Republicii Arabe Egipt Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.

De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.

