Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, la Bruxelles dar şi la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Preşedinta Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni.

Potrivit agendei oficiale, preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, de la 10:15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Preşedinta Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni, în Clădirea Europa de la Bruxelles, Regatul Belgiei

La ora 11:00, şeful statului va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Nicuşor Dan va fi prezent la reuniunea Euro Summit în format incluziv, reuniunea Consiliului European cu Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola şi la un dejun de lucru în format UE-27.

Editor : A.C.