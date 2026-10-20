Preşedintele Nicuşor Dan participă marţi la Forumul privind statul de drept - „Rule of Law Forum”, care are loc la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

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Este a doua ediţie a evenimentului, care se desfăşoară marţi şi miercuri la Bucureşti, în prezenţa preşedintei Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei, Marta Cartabia.

Forumul este organizat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), Fundaţia Konrad-Adenauer - Programul Statului de Drept pentru Europa de Sud-Est, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Centrul pentru Analiză Strategică.

Evenimentul reuneşte instituţii europene şi naţionale, instanţe judecătoreşti, profesionişti din domeniul juridic, mediul academic, societatea civilă şi autorităţile publice, pentru a discuta provocările actuale legate de statul de drept şi pentru a identifica direcţii de acţiune adecvate.

Forumul privind statul de drept reprezintă o conferinţă anuală de referinţă pentru dezbatere, având ca punct de plecare Raportul Comisiei Europene privind statul de drept şi implementarea practică a constatărilor şi recomandărilor acestuia, se arată pe site-ul evenimentului.

În 2026, pe lângă Raportul privind statul de drept, la Forum vor fi prezentate standardele şi reperele europene din Lista de verificare actualizată privind statul de drept a Comisiei de la Veneţia, arată organizatorii.

Editor : A.C.