Nicușor Dan participă, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, luni şi marţi, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron, a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, participarea şefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistenţa Parteneriatului strategic dintre România şi Franţa, precum şi relaţia privilegiată dintre cele două ţări şi popoare. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarităţii şi al angajamentului comun în sprijinul securităţii europene.

Tema paradei militare de pe Champs-Elysees din acest an este „Redeşteptarea strategică a Europei”.

România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

Pe agenda vizitei se află şi participarea preşedintelui Nicuşor Dan la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, format lansat în 2025 şi coordonat de Republica Franceză şi de Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, care reuneşte 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanţii solide de securitate.

Coaliţia urmăreşte să contribuie, după încheierea unui acord între părţile implicate în conflict, la menţinerea păcii şi la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

În intervenţia sa, preşedintele Nicuşor Dan va evidenţia legătura directă dintre securitatea Ucrainei şi securitatea Europei, cu accent asupra Flancului Estic al NATO şi al Uniunii Europene, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Şeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esenţial pentru stabilitatea şi securitatea întregii regiuni.

Totodată, preşedintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziţie de forţă, astfel încât pacea obţinută să fie una durabilă şi justă. În acest context, Coaliţia de Voinţă este chemată să joace un rol esenţial în implementarea unor garanţii de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic şi a întregului spaţiu euroatlantic, mai arată sursa citată.

Editor : B.E.