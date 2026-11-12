Nicușor Dan participă la reuniunea Comunității Politice Europene, la Dublin. Agenda evenimentului

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă joi, la cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda la Dublin, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”. Summitul reunește lideri din întreaga Europă pentru discuţii privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate şi rezilienţă.Vineri, şeful statului va participa la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în calitate de ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului UE.

În sesiunea plenară, Preşedintele României va evidenţia importanţa unui răspuns european coordonat la provocările comune de securitate şi competitivitate şi va pleda pentru consolidarea conectivităţii strategice şi a rezilienţei democratice, arată Administraţia Prezidenţială într-un comunicat.

O atenţie deosebită va fi acordată de Preşedintele Nicuşor Dan Flancului Estic, inclusiv Mării Negre, regiunile cele mai expuse ameninţărilor de securitate. Totodată, va sublinia importanţa cooperării în domeniile infrastructură de transport, energie şi conectivitate, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina şi Republica Moldova.

Preşedintele României va lua parte, de asemenea, la masa rotundă dedicată securităţii şi apărării Europei democratice, unde vor fi abordate sprijinul pentru Ucraina, rezilienţa democratică şi combaterea ameninţărilor hibride, inclusiv a ingerinţelor străine şi a manipulării informaţionale. Preşedintele Dan va sublinia nevoia unei cooperări europene mai strânse pentru protejarea proceselor democratice şi pentru menţinerea sprijinului acordat Ucrainei în vederea încheierii unei păci juste şi durabile.

Totodată, Preşedintele României va participa la reuniunea Coaliţiei Europene împotriva Drogurilor (ECAD), în cadrul căreia va pleda pentru intensificarea cooperării în combaterea traficului de droguri, inclusiv prin securizarea porturilor şi a rutelor de trafic, precum şi pentru întărirea măsurilor de prevenţie şi de protecţie a tinerilor şi a grupurilor vulnerabile.

„În marja Summitului, Preşedintele Nicuşor Dan va lua parte la o nouă întrunire a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, ocazie cu care va reafirma susţinerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum şi pentru securitatea şi rezilienţa acesteia”, se mai arată în comunicatul oficial.

Participare la reuniunea informală a Consiliului European

Vineri, Preşedintele României va participa la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în calitate de ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului UE.

„Întâlnirea marchează prima discuţie la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenţei artificiale (AI). Pe lângă discuţiile în plen, lucrările vor include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, şi cu laureatul premiului Nobel prof. Geoffrey Hinton”, menţionează Administrația Prezidențială în comunicatul citat.

Preşedintele Nicuşor Dan va puncta urgenţa ca Uniunea Europeană să-şi accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependenţe critice şi orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada şi Japonia.

Totodată, Preşedintele României va sublinia că este important pentru companiile europene şi administraţiile publice să aibă acces la tehnologii, iar aplicaţiile bazate pe AI să poată fi utilizate în industrie şi în economie pe cuprinsul întregii Uniuni. Un astfel de demers va necesita mobilizarea capitalului public şi privat, Fondul European de Competitivitate din viitorul buget european urmând a fi un instrument cheie în acest demers.

„În acelaşi timp, Preşedintele Nicuşor Dan va evidenţia nevoia de a gestiona cu responsabilitate implicaţiile generate de AI în societatea noastră şi de a pregăti soluţii optime pentru provocările suplimentare pe care le aduce AI, inclusiv în ceea ce priveşte piaţa muncii. Actorii maligni folosesc inteligenţa artificială pentru a lansa atacuri cibernetice, ţara noastră fiind printre statele membre afectate de aceste acţiuni. În condiţiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democraţiilor, Preşedintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislaţiei europene şi dezvoltarea cooperării cu partenerii internaţionali pentru a asigura utilizarea în siguranţă a AI la nivel global”, se mai arată în comunicatul Preşedinţiei.

Editor : B.E.