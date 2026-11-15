Nicuşor Dan participă la summitul de la Phnom Penh. Dacian Cioloş, susţinut de România pentru şefia Francofoniei

Preşedintele Nicuşor Dan începe duminică o vizită oficială de două zile în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, unde va participa la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, reuniune la care sunt aşteptaţi lideri din cele 53 de state membre cu drepturi depline ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF).

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, ediţia din acest an se desfăşoară sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă”.

Unul dintre principalele obiective ale României la acest summit este obţinerea sprijinului statelor membre pentru candidatura lui Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al Francofoniei, pentru mandatul 2027-2030.

Fost premier al României şi fost comisar european, Dacian Cioloş propune o viziune pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Instituţia subliniază că alegerea sa în această funcţie ar contribui la consolidarea influenţei României în spaţiul francofon, la dezvoltarea relaţiilor cu statele membre şi la promovarea intereselor ţării în domenii strategice.

Totodată, susţinerea candidaturii este considerată parte a strategiei României de a-şi consolida profilul internaţional şi de a se implica mai activ în proiectele de cooperare multilaterală.

Administraţia Prezidenţială consideră că Francofonia poate deveni un model de cooperare adaptat provocărilor viitorului, care să genereze oportunităţi în domeniul academic şi educaţional, în special pentru tineri.

Decizia privind desemnarea noului secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei urmează să fie luată luni, în cadrul sesiunii la care vor participa liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline.

Editor : A.P.