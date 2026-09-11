Nicuşor Dan participă la Summitul European pentru Regiunea Arctică. Friedrich Merz și Donald Tusk vor fi și ei prezenți în Finlanda

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia.

Reuniunea este organizată la iniţiativa Prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (Cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, Prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (Preşedintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas), anunţă Administraţia Prezidenţială.

Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia.

„Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambiţios al UE în securitatea şi dezvoltarea economică a regiunii arctice”, arată sursa citată.

În cadrul dezbaterilor, Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

„Preşedintele României va exprima interesul şi disponibilitatea ţării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE şi NATO prin asumarea de responsabilităţi în regiunea noastră, dar şi în cea extinsă, precum şi prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecţia infrastructurii critice, consolidarea capacităţilor de apărare şi securitatea energetică”, menţionează Administraţia Prezidenţială.

Editor : A.C.