Live TV

Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic din Polonia. Sporirea capacităților de apărare, principala temă de discuție

Data publicării:
nicusor dan
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Șeful statului va fi prezent joi la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic, organizat în Polonia. Pe agenda discuțiilor se află sporirea capacității de apărare a statelor europene, cât și dezvoltarea industriei de apărare.

Summitul, care are loc în Gdansk, este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul astfel de eveniment a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

Potrivit agendei oficiale, preşedintele României va ajunge la Summit începând cu ora 13:30, ora României. La ora 15:00, şeful statului va participa la declaraţiile de presă comune cu liderii prezenţi la Summitul Flancului Estic, iar ulterior, de la ora 16:30, Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu Lech Wałęsa, fost Preşedinte al Republicii Polone, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk. 

Reuniunea se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare.

„Președintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Șeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness).

Din această perspectivă, Președintele Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul Cadrul Financiar Multianual al UE, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use) care va contribui la aplicarea viitorului Regulament privind mobilitatea militară”, transmite Administrația Prezidențială.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
becali
2
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe Grindeanu. Ar fi o nouă...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
5
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Digi Sport
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan 2
Președintele, despre sloganul „Nicușor, trădător” scandat în Capitală: „Înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”
nicusor dan 1
Ce asigurări i-a dat Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu privind voturile pentru Cabinetul Veștea: răspunsul președintelui
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan: „O să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară”. Când îi vor prezenta partidele soluția la criză președintelui
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a sunat pentru a vota Guvernul Veștea
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Ilie Bolojan la recepția de Ziua Independenței SUA
Recomandările redacţiei
Cutremur în Venezuela. Foto Profimedia
Cutremure puternice, de 7,2 și 7,5, au lovit capitala Venezuelei...
photo-collage.png - 2026-06-24T211738.793
Ce au discutat cele cinci mari puteri militare ale Europei la Berlin...
ilie bolojan dominic fritz kelemen hunor
PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu...
zelenski, trump și vance in biroul oval
Oficial al Departamentului de Stat al SUA: „Ucraina câștigă...
Ultimele știri
Promisiuni de locuri de muncă în operarea dronelor, soldate cu trimiterea pe front: schema de recrutare a Rusiei care vizează studenții
„Sincer să vă spun: nu știu”. Ce semnificație au steagurile arborate de salvamari pe plajă
Cucerirea Crimeei de către Rusia a devenit un dezastru pentru Putin. Cum s-a transformat bijuteria Imperiului Rus într-o zonă de război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Fanatik.ro
Raport rușinos al Curții de Conturi! 35 de federaţii sportive naţionale au făcut cheltuieli neeligibile din...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce reprezintă pentru David Popovici o clasare pe locul 2 într-o cursă: un succes sau un eșec? Campionul...
Adevărul
Un studiu avertizează că dimensiunile tot mai mari ale mașinilor ar putea provoca mii de decese până în 2040
Playtech
Creatura din mare care a stârnit controverse în Thassos. Ce este și ce trebuie să faci când o vezi la mal...
Digi FM
Prima măsură pe care ar putea-o lua Sorin Grindeanu dacă ajunge premier. A fost votat în unanimitate pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": FIFA, cinci etape de suspendare după momentul "horror" de la Cupa Mondială!
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gest spectaculos făcut de Adam Sandler pentru soția lui. Ce a apărut pe cer la aniversarea a 23 de ani de...
Adevarul
Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979...
Newsweek
Pensionarii, din nou păcăliți? Pensiile se indexează cu sume mai mici decât prevede legea. Anunțul ce dă fiori
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Orlando Bloom, surprins la Milano alături de iubita sa cu 21 de ani mai tânără. „Există o adevărată chimie...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia