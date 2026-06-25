Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic din Polonia. Sporirea capacităților de apărare, principala temă de discuție

Șeful statului va fi prezent joi la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic, organizat în Polonia. Pe agenda discuțiilor se află sporirea capacității de apărare a statelor europene, cât și dezvoltarea industriei de apărare.

Summitul, care are loc în Gdansk, este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta vor participa președinții României și Lituaniei, precum și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul astfel de eveniment a avut loc în Finlanda la 16 decembrie 2025.

Potrivit agendei oficiale, preşedintele României va ajunge la Summit începând cu ora 13:30, ora României. La ora 15:00, şeful statului va participa la declaraţiile de presă comune cu liderii prezenţi la Summitul Flancului Estic, iar ulterior, de la ora 16:30, Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu Lech Wałęsa, fost Preşedinte al Republicii Polone, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk.

Reuniunea se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 și a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare.

„Președintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Șeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness). Din această perspectivă, Președintele Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul Cadrul Financiar Multianual al UE, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use) care va contribui la aplicarea viitorului Regulament privind mobilitatea militară”, transmite Administrația Prezidențială.

Editor : A.G.