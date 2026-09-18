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Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în Ucraina

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Volodimir Zelenski și Nicușor Dan. Foto: Administrația prezidențială
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Preşedintele Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Administraţia Prezidenţială a precizat că în marja Summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităţilor locale, precum şi reuniuni privind cooperarea culturală şi conservarea naturii.

„Preşedintele României, alături de preşedintele Ucrainei şi ceilalţi şefi de stat şi de guvern participanţi, vor deschide şi lucrările Forumului Economic”, conform sursei citate.

Forumul Economic din Ucraina îşi propune să reunească reprezentanţi din ţările de-a lungul cărora se desfăşoară Munţii Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina, alături de alţi actori relevanţi pentru cooperarea regională.

Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potenţialului economic al regiunii carpatice, creşterea atractivităţii pentru investiţii, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi îmbunătăţirea coeziunii în regiunea carpatică.

Preşedintele Nicuşor Dan va accentua, în cadrul reuniunii, faptul că România deţine cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafaţa totală a acestui lanţ muntos la nivel european, având, în concordanţă, un profil solid şi activ în cooperarea regională, transmite Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

De asemenea, preşedintele va evidenţia faptul că, din punctul de vedere al României, succesul unei platforme regionale carpatice se bazează pe o cooperare eficientă şi integrată, care să aducă plusvaloare, să consolideze buna cooperare existentă şi buna-vecinătate între ţările implicate, să promoveze schimburile economice, investiţiile în regiune şi proiectele care ajung efectiv la comunităţi, alături de utilizarea inteligentă a ansamblului de iniţiative şi resurse existente pentru viitorul european comun.

Editor : B.P.

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