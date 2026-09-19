Nicuşor Dan: Pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Bistriţa-Năsăud, că pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni şi acum 12 luni, el adăugând că politicienii, care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante, ajung să ia decizia corectă. Şeful statului a mai spus că are mare încredere în privatul din România, el considerând că evoluţia spectaculoasă, economică a României se datorează privatului.

„De asta insist pe echilibru, pentru că, dacă urmăreşti media din România, şi scrisă şi audio-video, pare că suntem catastrofă. Şi oamenii care ne evaluează iau serios lucrurile astea pe care noi le spunem despre noi înşine. Şi nu e chiar aşa. Adică sunt şi probleme mari, sunt şi probleme mici, sunt şi succese, sunt şi rezultate pe care România le-a obţinut”, a declarat Nicuşor Dan la Bistriţa Năsăud.

El a menţionat că, ”pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni, suntem mult mai bine decât eram acum 12 luni”.

„Politicienii, care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante, ajung să ia decizia corectă”, a subliniat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai arătat că are mare încredere în privatul din România.

„Eu am o mare încredere în privatul din România, şi obiectiv, mă întâlnesc cu oameni, străini, din mediul financiar, politicieni, care au văzut această evoluţie spectaculoasă, economică a României şi evident că asta vi se datorează, uneori, în ciuda a ce a făcut statul, trebuie să fim foarte direcţi. Deci eu sunt extrem de optimist pe viitorul economic al României şi o să încerc, în măsură în care o să reuşesc, ca statul să vă înţeleagă mai bine şi să reuşim să lucrăm. În trei cuvinte, eu sunt foarte optimist şi am încredere”, a mai spus preşedintele.

Înainte de plecarea în SUA, președintele a inaugurat o bornă de pe Via Transilvanica

Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă, că Via Transilvanica este mai mult decât un traseu, este un proiect care uneşte oameni, comunităţi şi regiuni şi care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună. Președintele a inaugurat o bornă de pe acest traseu.

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„Via Transilvanica este mai mult decât un traseu. Este un proiect care uneşte oameni, comunităţi şi regiuni şi care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună”, a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că avem nevoie să ne cunoaştem mai bine.

„Prea des privim societatea prin clişee şi prea puţin prin experienţa directă a dialogului şi a colaborării. Proiecte precum Via Transilvanica ne arată că putem construi împreună şi că există în România oameni care aleg să facă, nu doar să vorbească despre schimbare”, a subliniat Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan