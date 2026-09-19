Live TV

Nicuşor Dan: Pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan borna via transilvanica ok
Foto: Facebook / Nicușor Dan
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Înainte de plecarea în SUA, președintele a inaugurat o bornă de pe Via Transilvanica

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Bistriţa-Năsăud, că pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni şi acum 12 luni, el adăugând că politicienii, care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante, ajung să ia decizia corectă. Şeful statului a mai spus că are mare încredere în privatul din România, el considerând că evoluţia spectaculoasă, economică a României se datorează privatului.

„De asta insist pe echilibru, pentru că, dacă urmăreşti media din România, şi scrisă şi audio-video, pare că suntem catastrofă. Şi oamenii care ne evaluează iau serios lucrurile astea pe care noi le spunem despre noi înşine. Şi nu e chiar aşa. Adică sunt şi probleme mari, sunt şi probleme mici, sunt şi succese, sunt şi rezultate pe care România le-a obţinut”, a declarat Nicuşor Dan la Bistriţa Năsăud.

El a menţionat că, ”pe discuţia despre ratingul de ţară, suntem mult mai bine decât eram acum şase luni, suntem mult mai bine decât eram acum 12 luni”.

„Politicienii, care de multe ori sunt imaturi pe chestiuni importante, ajung să ia decizia corectă”, a subliniat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai arătat că are mare încredere în privatul din România.

„Eu am o mare încredere în privatul din România, şi obiectiv, mă întâlnesc cu oameni, străini, din mediul financiar, politicieni, care au văzut această evoluţie spectaculoasă, economică a României şi evident că asta vi se datorează, uneori, în ciuda a ce a făcut statul, trebuie să fim foarte direcţi. Deci eu sunt extrem de optimist pe viitorul economic al României şi o să încerc, în măsură în care o să reuşesc, ca statul să vă înţeleagă mai bine şi să reuşim să lucrăm. În trei cuvinte, eu sunt foarte optimist şi am încredere”, a mai spus preşedintele.

Înainte de plecarea în SUA, președintele a inaugurat o bornă de pe Via Transilvanica

Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă, că Via Transilvanica este mai mult decât un traseu, este un proiect care uneşte oameni, comunităţi şi regiuni şi care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună. Președintele a inaugurat o bornă de pe acest traseu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Via Transilvanica este mai mult decât un traseu. Este un proiect care uneşte oameni, comunităţi şi regiuni şi care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună”, a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că avem nevoie să ne cunoaştem mai bine.

„Prea des privim societatea prin clişee şi prea puţin prin experienţa directă a dialogului şi a colaborării. Proiecte precum Via Transilvanica ne arată că putem construi împreună şi că există în România oameni care aleg să facă, nu doar să vorbească despre schimbare”, a subliniat Nicuşor Dan. 

 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
kadîrov retardat
3
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
Zohran Mamdani
4
Israelul vrea ca primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, să fie arestat pentru „colaborare...
Suspendare permis auto. Inquam Photos Cornel Putan
5
Când rămâi fără permis pentru viteză. Cele două praguri care aduc suspendarea pentru 90...
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Digi Sport
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
siegfried muresan
Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe Siegfried Mureșan (surse)
nicusor dan mirabela gradinaru ID241698-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
Nicuşor Dan merge alături de Mirabela Grădinaru la New York, la Adunarea Generală ONU. Agenda președintelui în SUA
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan: Politicienii, care de multe ori sunt imaturi, pe chestiunile importante ajung să ia decizia corectă
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Moment viral cu Nicușor Dan în Ucraina. Cum și-a aranjat șosetele chiar lângă Zelenski
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan: „Pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa”. Președintele îndeamnă românii să se bucure de succese
Recomandările redacţiei
sigla agentiei fitch
Cursă contracronometru pentru evitarea retrogradării la „junk”...
Claudiu Manda
„Credeţi că PSD ar trebui să voteze Guvernul Siegfried Mureşan?”...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de...
oameni cu umbrela in ploaie
Vremea se schimbă radical. ANM anunță temperaturi cu 10 grade mai...
Ultimele știri
„Nu avem timp de pierdut”. Criza Volkswagen se adânceşte: costuri suplimentare şi reducerea drastică a estimărilor de profit
Traficul aerian pe aeroportul din Luxemburg, perturbat de drone
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are licență pentru sistemul de operare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
Tavi Popescu, reacție după scandalul cu gaz ilariant: „S-a liniștit! Mi-a promis asta”
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Ce a postat tatăl lui Ștefan Baiaram după ce Gică Hagi nu l-a convocat la națională! Mesaj pentru „Rege”...
Adevărul
Animalul ascuns timp de 10 milioane de ani, descoperit în Amazon. Poate ajunge la 6,3 metri și a fost...
Playtech
Cu ce viteză ai voie să treci printr-o intersecție. Regula din Codul Rutier valabilă în 2026, mulţi şoferi...
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a cerut s-o lase să-l îmbrățișeze, însă marea surpriză a venit abia după aceea! Imaginile au făcut...
Pro FM
Miley Cyrus, imagini intime cu logodnicul ei. Cei doi apar împreună în cadă și în pat, în noul ei videoclip
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu...
Newsweek
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
Digi FM
Zina Dumitrescu, de la gloria podiumurilor la ultimii ani triști. Mama modei românești a murit cu datorii de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Steven Spielberg crede în extratereștri: "Am o puternică bănuială că nu suntem singuri pe Pământ"
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...