Nicuşor Dan: Pentru fiecare dintre cele 3 parchete există candidați foarte interesanți. Am văzut comentarii, nu sunt de aceeaşi opinie

nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că unii dintre procurorii care s-au înscris pentru funcţiile de conducere în marile parchete sunt „persoane foarte interesante” şi se arată „optimist” că acestea vor dinamiza activitatea parchetelor. 

„Mi se pare că sunt - şi vorbesc cât se poate de serios - mi se pare că sunt nişte oameni foarte interesanţi printre ei. Am văzut şi comentarii în spaţiul public, nu sunt de aceeaşi opinie, dimpotrivă, e un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante şi eu sunt optimist că ele vor dinamiza”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, despre concursurile pentru şefia marilor parchete. 

El a evitat să comenteze pe marginea numelor celor care s-au înscris. 

„Dar legat de domnul Voineag (procurorul şef al DNA  - n.r.), mi se pare o speculaţie fără niciun fundament că un om care poate, eventual, o să fie adjunct la o instituţie o să poată controla o altă instituţie, asta mi se pare fără niciun fel de fundament”, a adăugat şeful statului. 

Ministerul Justiţiei a publicat, luni, listele cu procurorii care şi-au depus candidaturile pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). 

Potrivit calendarului privind procedura de selecţie, între 23 şi 26 februarie, procurorii vor susţine un interviu în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii, iar în 2 martie rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei. În aceeaşi zi, ministrul va înainta propunerile Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ. 

Decizia finală aparţine preşedintelui Nicuşor Dan. 

Actualul procuror-şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcţia de procuror-şef adjunct al procurorului general al României, procurorul militar Bogdan Pîrlog pentru şefia DIICOT, dar şi pentru funcţia de procuror general, iar actualul procuror general Alex Florenţa candidează pentru funcţia de adjunct al DIICOT. 

