PIB-ul României a crescut, iar ţara s-a dezvoltat în aceşti ani, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles. „Nu trebuie să mai avem aşteptarea ca România să contribuie cu un euro la bugetul Uniunii Europene şi să primească trei. Am depășit această etapă”, a precizat președintele.

„Vreau să spun un lucru care nu este legat de procesul ăsta, dar cred că e important să precizăm chestiunea asta. Produsul Intern Brut al României a crescut și principalul indicator față de care se raportează contribuțiile statelor membre la bugetul Uniunii este Produsul Intern Brut. România s-a dezvoltat în acești ani și nu trebuie să mai avem așteptarea, cum s-a întâmplat până acum, ca România să contribuie cu 1 euro și să primească 3. Am depășit această etapă, România s-a dezvoltat. Deci așteptarea pe care noi trebuie s-o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu 2 euro ca să primească 3 euro”, a declarat Nicușor Dan la Bruxelles.

Editor : A.P.