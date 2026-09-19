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Nicuşor Dan merge alături de Mirabela Grădinaru la New York, la Adunarea Generală ONU. Agenda președintelui în SUA

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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Preşedintele Nicuşor Dan pleacă în SUA, la Adunarea Generală ONU, de la New York, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi vor participa la recepţia tradiţională oferită de preşedintele Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump, şi vor inaugura intersecţia „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii. Şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York dar şi cu antreprenori români din SUA. De asemenea, Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni dar şi la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Melaniei Trump.

Potrivit programului oficial transmis de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 01.30 ( ora României, nr) preşedintele Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu Alianţa foştilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România

La ora 16:30, Mirabela Grădinaru va participa la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Primei Doamne a Statele Unite ale Americii, Melania Trump.

La 19:00, şeful statului va avea o întâlnire cu antreprenori români din SUA din domeniul Tech iar la ora 21:00, o întâlnire cu reprezentanţii JP Morgan Chase şi cu investitori în obligaţiuni româneşti în România

Marţi, la ora 01.30, Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecţiei „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

La ora 02.00, şeful statului se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York.

La ora 16.00, preşedintele participă la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, New York.

La ora 19.00, prima doamnă, Mirabela Grădinaru, va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni.

Miercuri, la ora 00.00, şeful statului va avea o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, la Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite, din New York.

La ora 02.00, preşedintele Nicuşor Dan şi prim Doamnă Mirabela Grădinaru vor participa la recepţia tradiţională oferită de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.

Editor : Liviu Cojan

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