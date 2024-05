Nicuşor Dan: Podul principal din Parcul Tineretului va fi deschis circulației în luna mai

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că podul principal din Parcul Tineretului care leagă Sala Polivalentă de întregul parc va fi deschis circulaţiei în luna mai. „Acesta nu a fost niciodată reparat de la construirea sa din anul 1974, fiind într-o stare avansată de degradare”, a mai precizat edilul general.

„Suntem aproape gata cu lucrările la podul principal din Parcul Tineretului care leagă Sala Polivalentă de întregul parc. Acesta nu a fost niciodată reparat de la construirea sa din anul 1974, fiind într-o stare avansată de degradare. După lucrările făcute, aleile de sub pod au devenit accesibile şi pentru familiile cu copii mici în cărucioare. Podul va fi redat publicului în luna mai”, a spus Nicuşor Dan, miercuri, într-o postare video pe contul de Facebook.

„Am redat Teatrul Ion Creangă copiilor şi actorilor”

Nicuşor Dan a mai anunţat că reabilitarea şi consolidarea Teatrului „Ion Creangă” au fost finalizate, de la începutul anului mii de persoane vizionând peste 70 de spectacole în clădirea modernizată din Piaţa Amzei.

„Am redat Teatrul 'Ion Creangă' copiilor şi actorilor. După mai bine de 14 ani de amânări, întârzieri la plată, sistări de lucrări şi alte probleme, am reuşit să consolidăm, reabilităm şi modernizăm clădirea din Piaţa Amzei. Acesta a fost unul din nenumăratele proiecte blocate, cu restanţe şi cu lucrări sistate din cauza unor documentaţii defectuoase. Am plătit toate facturile, am solicitat accelerarea lucrărilor şi iată că deja, astăzi, mii de spectatori au vizionat deja peste 70 de spectacole în noua sală. Clădirea din Piaţa Amzei are acum o sală modernă, sigură, care respectă toate cerinţele ISU, toate normele de siguranţă şi confort. Vă invit la teatru!”, a mai scris edilul pe Facebook.

