Preşedintele Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă, luni, când va face o nouă nominalizare de premier, el arătând că aceste patru luni sunt un „eşec pentru toată lumea”. Şeful statului a mai spus că politica este o artă a compromisului care nu compromite.

Preşedintele Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă, luni, la întrebările legate de desemnarea unui nou premier.

El a răspuns, însă, la întrebarea ce exemplu crede că dau politicienii din zilele noastre dacă în patru luni de zile nu au reuşit să ajungă la un guvern cu puteri depline.

„Ca să mergem în zona de educaţie, mult timp, inclusiv în şcoala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual şi pe dobândirea de competenţe individuale şi cred că lipseşte sau e mult mai puţin prezent în cultura noastră încercarea, educaţia de a lucra în echipă. Şi cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm, în cursul şcolii, şi asta se vede. Dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine şi să neglijezi comunitatea, asta se vede şi din interacţiune. Şi evident că e un eşec pentru toată lumea. Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea”, a precizat el.

Întrebat dacă acesta este sfatul lui pentru politicieni, să lucreze împreună, Nicuşor Dan a răspuns: „Trăim într-o societate tot mai complexă, în care oamenii, pentru a realiza diferite obiective profesionale, trebuie să-şi pună competenţele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică, ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite”, a menţionat el.

Editor : A.C.